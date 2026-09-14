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Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0VG0ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0VG0ET)

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Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0VG0ET)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734497
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.17

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0VG0ET)

Представляем ноутбук HP, сочетающий в себе производительность, стиль и удобство. Этот ноутбук — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество и надежность. Ноутбук оснащен экраном диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Корпус устройства выполнен из прочного алюминия, что придает ему элегантный внешний вид и долговечность. С весом всего 1,75 кг, он легко переносится и подходит для использования в любом месте. Устройство построено на базе процессора Intel Core Ultra 5 и оснащено 16 Гб оперативной памяти, что гарантирует высокую производительность и быструю многозадачность. 512 Гб SSD обеспечивают достаточно места для хранения всех ваших данных и приложений с высокой скоростью доступа. Этот ноутбук оборудован встроенной видеокартой, что делает его подходящим для ежедневных задач и мультимедийного использования. Версия Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к беспроводным устройствам. Для повышения уровня безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, который позволяет легко и быстро разблокировать устройство без необходимости ввода пароля. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу в условиях низкого освещения, а батарея типа Li-Pol гарантирует длительное время автономной работы. Отсутствие предустановленной операционной системы дает пользователю свободу выбора и возможность установить именно ту ОС, которая наиболее соответствует его потребностям. Этот ноутбук HP предоставляет все необходимое для работы, учебы и развлечений, став верным спутником в вашей повседневной жизни.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0VG0ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ноутбук HP, сочетающий в себе производительность, стиль и удобство. Этот ноутбук — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество и надежность. Ноутбук оснащен экраном диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Корпус устройства выполнен из прочного алюминия, что придает ему элегантный внешний вид и долговечность. С весом всего 1,75 кг, он легко переносится и подходит для использования в любом месте. Устройство построено на базе процессора Intel Core Ultra 5 и оснащено 16 Гб оперативной памяти, что гарантирует высокую производительность и быструю многозадачность. 512 Гб SSD обеспечивают достаточно места для хранения всех ваших данных и приложений с высокой скоростью доступа. Этот ноутбук оборудован встроенной видеокартой, что делает его подходящим для ежедневных задач и мультимедийного использования. Версия Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к беспроводным устройствам. Для повышения уровня безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, который позволяет легко и быстро разблокировать устройство без необходимости ввода пароля. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу в условиях низкого освещения, а батарея типа Li-Pol гарантирует длительное время автономной работы. Отсутствие предустановленной операционной системы дает пользователю свободу выбора и возможность установить именно ту ОС, которая наиболее соответствует его потребностям. Этот ноутбук HP предоставляет все необходимое для работы, учебы и развлечений, став верным спутником в вашей повседневной жизни.
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Отзывы


Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0VG0ET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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