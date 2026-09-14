Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0VG0ET)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0VG0ET)
Представляем ноутбук HP, сочетающий в себе производительность, стиль и удобство. Этот ноутбук — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество и надежность. Ноутбук оснащен экраном диагональю 16 дюймов с разрешением 1920x1200, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Корпус устройства выполнен из прочного алюминия, что придает ему элегантный внешний вид и долговечность. С весом всего 1,75 кг, он легко переносится и подходит для использования в любом месте. Устройство построено на базе процессора Intel Core Ultra 5 и оснащено 16 Гб оперативной памяти, что гарантирует высокую производительность и быструю многозадачность. 512 Гб SSD обеспечивают достаточно места для хранения всех ваших данных и приложений с высокой скоростью доступа. Этот ноутбук оборудован встроенной видеокартой, что делает его подходящим для ежедневных задач и мультимедийного использования. Версия Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к беспроводным устройствам. Для повышения уровня безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, который позволяет легко и быстро разблокировать устройство без необходимости ввода пароля. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу в условиях низкого освещения, а батарея типа Li-Pol гарантирует длительное время автономной работы. Отсутствие предустановленной операционной системы дает пользователю свободу выбора и возможность установить именно ту ОС, которая наиболее соответствует его потребностям. Этот ноутбук HP предоставляет все необходимое для работы, учебы и развлечений, став верным спутником в вашей повседневной жизни.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (D0VG0ET)