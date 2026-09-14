Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16" Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16" Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16&quot; Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735452
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16" Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US)

Lenovo с диагональю 16 дюймов — просторный экран для презентаций, фильмов и личных проектов. Сенсорное управление добавляет гибкости: управлять ноутбуком можно одним касанием. Яркое разрешение 1920x1200 на современной IPS-матрице передаёт чёткие, насыщенные цвета. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную картинку. Синий цвет корпуса создаёт стильный акцент, выделяя Lenovo среди классических устройств. Технологичная оперативная память DDR5 отвечает за быструю и стабильную работу системы — можно запускать ресурсоёмкие приложения без единого зависания. Процессор от AMD подойдёт для рабочих задач, учёбы или творчества. Встроенная видеокарта отлично справляется с повседневной нагрузкой. Благодаря двум портам USB Type-C легко подключить всё необходимое, а подсветка клавиатуры позволит работать и ночью, и днём с комфортом. Всё это — c предустановленной Windows 11 Home.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16" Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Развернуть
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 860M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo с диагональю 16 дюймов — просторный экран для презентаций, фильмов и личных проектов. Сенсорное управление добавляет гибкости: управлять ноутбуком можно одним касанием. Яркое разрешение 1920x1200 на современной IPS-матрице передаёт чёткие, насыщенные цвета. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавную картинку. Синий цвет корпуса создаёт стильный акцент, выделяя Lenovo среди классических устройств. Технологичная оперативная память DDR5 отвечает за быструю и стабильную работу системы — можно запускать ресурсоёмкие приложения без единого зависания. Процессор от AMD подойдёт для рабочих задач, учёбы или творчества. Встроенная видеокарта отлично справляется с повседневной нагрузкой. Благодаря двум портам USB Type-C легко подключить всё необходимое, а подсветка клавиатуры позволит работать и ночью, и днём с комфортом. Всё это — c предустановленной Windows 11 Home.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 16AKP10 16" Ryzen AI 7 350 16Gb/SSD1Tb (83KU0013US) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...