Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P5-ADXW01)

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен большой экран для комфортной работы с документами, таблицами и веб-браузером. 17.3-дюймовый дисплей и базовая конфигурация делают его подходящим вариантом для домашнего офиса, учебы и повседневных задач. Ноутбук справится с просмотром видео, работой в офисных приложениях и многозадачностью на начальном уровне.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Celeron N4020 с двумя ядрами обеспечивает базовую производительность для повседневных задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics 600 подходит для работы с офисными приложениями и просмотра видео, но не рассчитана на современные игры или сложные графические приложения. Эта конфигурация оптимальна для веб-серфинга, работы с документами и легкой многозадачности.

Экран и комфорт работы

Большой 17.3-дюймовый экран с разрешением 1600x900 пикселей обеспечивает достаточное рабочее пространство для комфортной работы с документами и таблицами. Матовое покрытие матрицы уменьшает блики и снижает нагрузку на глаза при длительной работе. TN-матрица обеспечивает приемлемое качество изображения для базовых задач, хотя и имеет ограниченные углы обзора.

Память, накопители и расширение

Установленные 4 ГБ оперативной памяти DDR4 достаточны для базовой работы в браузере и с документами, хотя могут ограничивать возможности многозадачности. Накопитель eMMC объемом 128 ГБ обеспечивает базовое пространство для хранения документов и установки необходимых программ, при этом рекомендуется использование облачных хранилищ для расширения доступного пространства.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из практичного пластика, а большая диагональ экрана определяет габариты устройства. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора, обеспечивая тихую работу в обычных условиях. Автономность достаточна для нескольких часов работы с документами или просмотра веб-страниц, что типично для ноутбуков начального уровня с большим экраном.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows обеспечивает готовность к работе сразу после включения.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе важно учитывать, что это бюджетная модель с соответствующими ограничениями производительности. Объем памяти и накопителя могут потребовать рационального подхода к хранению данных и количеству одновременно запущенных приложений. Ноутбук оптимально подойдет пользователям, которым важен большой экран для комфортной работы с текстом и таблицами, при этом не требуется высокая производительность для ресурсоемких задач.