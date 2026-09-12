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Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6" grey (DN15P3-8DXW03) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6" grey (DN15P3-8DXW03)

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Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6&quot; grey (DN15P3-8DXW03) - фото 1
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Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6&quot; grey (DN15P3-8DXW03) - фото 3
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis 15
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6&quot; grey (DN15P3-8DXW03) - фото 15
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6&quot; grey (DN15P3-8DXW03) - фото 21
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6&quot; grey (DN15P3-8DXW03) - фото 23
  • Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6&quot; grey (DN15P3-8DXW03) - фото 24
  • Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6&quot; grey (DN15P3-8DXW03) - фото 25
  • Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6&quot; grey (DN15P3-8DXW03) - фото 26
  • Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6&quot; grey (DN15P3-8DXW03) - фото 27
  • Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6&quot; grey (DN15P3-8DXW03) - фото 28
  • Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6&quot; grey (DN15P3-8DXW03) - фото 29
  • Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6&quot; grey (DN15P3-8DXW03) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661636
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis 15
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1005G1
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
4250 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6" grey (DN15P3-8DXW03)

Ноутбук DIGMA PRO Fortis на базе двухъядерного процессора Intel Core i3 с интегрированной графикой UHD справится с любыми повседневными задачами: от веб-серфинга и просмотра YouTube до редактирования PDF-файлов. Благодаря 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и SSD-диску объемом 512 Гб компьютер не зависнет, если открыть десятки вкладок в браузере или запустить одновременно несколько программ, а активная система охлаждения защитит внутренние комплектующие от перегрева при длительной нагрузке. Подключиться к интернету можно по кабельной сети, используя гигабитный Ethernet-порт, или по беспроводному Wi-Fi соединению. Для подключения периферии и других устройств предусмотрено четыре USB-порта, включая разъемы Type-C, один из которых поддерживает передачу видео на внешний монитор или телевизор. Также есть отдельный слот для microSD-карты. Дополнительно на материнской плате присутствует свободный SATA-разъем, чтобы установить второй твердотельный накопитель.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis 15.6" grey (DN15P3-8DXW03)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis 15
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1005G1
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
4250 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук DIGMA PRO Fortis на базе двухъядерного процессора Intel Core i3 с интегрированной графикой UHD справится с любыми повседневными задачами: от веб-серфинга и просмотра YouTube до редактирования PDF-файлов. Благодаря 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и SSD-диску объемом 512 Гб компьютер не зависнет, если открыть десятки вкладок в браузере или запустить одновременно несколько программ, а активная система охлаждения защитит внутренние комплектующие от перегрева при длительной нагрузке. Подключиться к интернету можно по кабельной сети, используя гигабитный Ethernet-порт, или по беспроводному Wi-Fi соединению. Для подключения периферии и других устройств предусмотрено четыре USB-порта, включая разъемы Type-C, один из которых поддерживает передачу видео на внешний монитор или телевизор. Также есть отдельный слот для microSD-карты. Дополнительно на материнской плате присутствует свободный SATA-разъем, чтобы установить второй твердотельный накопитель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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