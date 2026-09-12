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Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002)

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Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002) - фото 1
Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002) - фото 2
Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002) - фото 3
Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002) - фото 4
Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002) - фото 5
Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22-52
  • Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002) - фото 1
  • Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002) - фото 2
  • Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002) - фото 3
  • Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002) - фото 4
  • Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002) - фото 5
  • Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661404
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
30

Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти подойдет пользователям, которые собирают или модернизируют неигровой домашний или офисный компьютер. Объема 8 ГБ достаточно для уверенной работы в операционной системе, одновременного открытия множества вкладок в браузере, использования офисных приложений и нетребовательных графических редакторов. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа одного модуля такого объема может не хватить, но он станет отличной бюджетной основой для будущего расширения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, что обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревшим DDR3 при более низком рабочем напряжении. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в стандартные настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ, что является стандартным для базовых и среднебюджетных сборок. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что делает систему более отзывчивой в повседневных задачах и позволяет получить выгоду от двухканального режима при установке второго идентичного модуля. Прирост в играх от такой частоты будет заметен, особенно в паре с современным процессором, однако для сложных вычислений и работы с большими массивами данных критически важен именно общий объём памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, включая задержку CL, подобраны для стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц. Рабочее напряжение 1.35 В характерно для DDR4 памяти, работающей на повышенных частотах. Для активации этого режима требуется задействовать профиль Intel XMP 2.0 в BIOS материнской платы, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц, что не раскроет её потенциал.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с DDR3 или DDR5. Полноценная работа на частоте 3200 МГц гарантирована на платах с чипсетами, поддерживающими разгон памяти, например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии, а на базовых чипсетах частота может быть ограничена.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель не оснащена радиатором, что говорит о её ориентированности на работу в штатных режимах без экстремального разгона. Это делает планку компактной и минимизирует риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером. Отсутствие подсветки делает модуль практичным выбором для тех, кто ценит функциональность и надежность без декоративных элементов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. При расширении системы важно стараться использовать модули с идентичными характеристиками - частотой, таймингами и объёмом, чтобы обеспечить максимальную стабильность.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, который работает в одноканальном режиме, что снижает производительность по сравнению с двумя планками. Для игровых систем крайне желательна сразу парная установка. Убедитесь, что материнская плата поддерживает разгон памяти через XMP для выхода на 3200 МГц. Этот модуль оптимален для бюджетной сборки или апгрейда с последующим добавлением второй планки, но если ваши задачи сразу требуют 16 ГБ, лучше рассмотреть готовый комплект из двух модулей.

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot DIMM 8GB DDR4-3200 (PSD48G32002)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти подойдет пользователям, которые собирают или модернизируют неигровой домашний или офисный компьютер. Объема 8 ГБ достаточно для уверенной работы в операционной системе, одновременного открытия множества вкладок в браузере, использования офисных приложений и нетребовательных графических редакторов. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа одного модуля такого объема может не хватить, но он станет отличной бюджетной основой для будущего расширения.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в современном стандарте DDR4, что обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревшим DDR3 при более низком рабочем напряжении. Форм-фактор DIMM указывает на то, что эта планка предназначена для установки в стандартные настольные компьютеры и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ, что является стандартным для базовых и среднебюджетных сборок. Частота 3200 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что делает систему более отзывчивой в повседневных задачах и позволяет получить выгоду от двухканального режима при установке второго идентичного модуля. Прирост в играх от такой частоты будет заметен, особенно в паре с современным процессором, однако для сложных вычислений и работы с большими массивами данных критически важен именно общий объём памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля, включая задержку CL, подобраны для стабильной работы на заявленной частоте 3200 МГц. Рабочее напряжение 1.35 В характерно для DDR4 памяти, работающей на повышенных частотах. Для активации этого режима требуется задействовать профиль Intel XMP 2.0 в BIOS материнской платы, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц, что не раскроет её потенциал.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с DDR3 или DDR5. Полноценная работа на частоте 3200 МГц гарантирована на платах с чипсетами, поддерживающими разгон памяти, например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии, а на базовых чипсетах частота может быть ограничена.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель не оснащена радиатором, что говорит о её ориентированности на работу в штатных режимах без экстремального разгона. Это делает планку компактной и минимизирует риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером. Отсутствие подсветки делает модуль практичным выбором для тех, кто ценит функциональность и надежность без декоративных элементов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется приобрести второй такой же модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. При расширении системы важно стараться использовать модули с идентичными характеристиками - частотой, таймингами и объёмом, чтобы обеспечить максимальную стабильность.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, который работает в одноканальном режиме, что снижает производительность по сравнению с двумя планками. Для игровых систем крайне желательна сразу парная установка. Убедитесь, что материнская плата поддерживает разгон памяти через XMP для выхода на 3200 МГц. Этот модуль оптимален для бюджетной сборки или апгрейда с последующим добавлением второй планки, но если ваши задачи сразу требуют 16 ГБ, лучше рассмотреть готовый комплект из двух модулей.

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Отзывы


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