Наушники Fiio FH11 Black 80003301
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661285
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
5 пар сменных амбушюр, документация, кабель 2 x 2-pin 0.78 mm (M) - jack 3.5 mm (M)
Цвет
черный
Сопротивление
24?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
170
Описание товара Наушники Fiio FH11 Black 80003301
Проводные наушники FIIO FH11 выполнены в металлическом корпусе и имеют отсоединяемый кабель с прозрачной оплеткой. Закрытая акустическая система с арматурными динамическими излучателями диаметром 10 мм и сертификацией Hi-Res audio обеспечивает воспроизведение звука в деталях. Мягкие силиконовые вкладыши и гибкая клипса гарантируют эргономичное расположение в слуховом канале. Витой многожильный кабель и позолоченный штекер предотвращают звуковые искажения. В наборе с гарнитурой FIIO FH11 поставляются 5 сменных амбушюр и кабель с интерфейсом подключения jack 3.5 mm.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
5 пар сменных амбушюр, документация, кабель 2 x 2-pin 0.78 mm (M) - jack 3.5 mm (M)
Цвет
черный
Сопротивление
24?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Проводные наушники FIIO FH11 выполнены в металлическом корпусе и имеют отсоединяемый кабель с прозрачной оплеткой. Закрытая акустическая система с арматурными динамическими излучателями диаметром 10 мм и сертификацией Hi-Res audio обеспечивает воспроизведение звука в деталях. Мягкие силиконовые вкладыши и гибкая клипса гарантируют эргономичное расположение в слуховом канале. Витой многожильный кабель и позолоченный штекер предотвращают звуковые искажения. В наборе с гарнитурой FIIO FH11 поставляются 5 сменных амбушюр и кабель с интерфейсом подключения jack 3.5 mm.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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