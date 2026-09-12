Удлинитель ExeGate EC-3-3B 3 Sockets 3m Black EX279351RUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%440 руб. 680 руб.
В наличии
Код товара: 661087
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
440 руб. -35%
680 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
600
Описание товара Удлинитель ExeGate EC-3-3B 3 Sockets 3m Black EX279351RUS
Удлинитель ExeGate EC-3-3B идеально подходит для тех случаев, когда необходимо подключать к сети сразу несколько единиц техники или электроприборов. У него оптимальная длина кабеля, благодаря чему он не будет путаться под ногами. Толстая оплетка кабеля обладает довольно гибкой структурой, что предотвращает его повреждение при частом сгибании и разгибании. На корпусе фильтра, изготовленного из качественного пластика, расположены 3 евророзетки с заземляющими элементами.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 450 руб. 540 руб.113 руб. в СплитСетевой фильтр ExeGate SP-3-1.8W 3 Sockets 1.8m White 221178
-
В наличииЦена 470 руб. 540 руб.118 руб. в СплитСетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.5m SP-5-1.5B Black 266859
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP3W-518 3S / 3*0.75MM2 / 1.8M / WHI...
-
В наличииЦена 490 руб. 650 руб.123 руб. в СплитСетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201
-
В наличииЦена 530 руб. 680 руб.133 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP4B-518 4S / 3*0.75MM2 / 1.8M / BLA...
-
В наличииЦена 540 руб. 1 050 руб.135 руб. в СплитСетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток
-
В наличииЦена 540 руб. 830 руб.135 руб. в СплитРезветвитель Buro BU-PS3G-W (3 розетки) белый
-
В наличииЦена 540 руб. 640 руб.135 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP4W-518 4S / 3*0.75MM2 / 1.8M / WHI...
-
В наличииЦена 550 руб. 700 руб.138 руб. в СплитСетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, белый, 5 розеток (99481)
-
В наличииЦена 550 руб. 660 руб.138 руб. в СплитУдлинитель Defender S430 3 м 4 розетки (99238)
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитСетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey
-
В наличииЦена 570 руб. 660 руб.143 руб. в СплитСетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый
Удлинитель ExeGate EC-3-3B идеально подходит для тех случаев, когда необходимо подключать к сети сразу несколько единиц техники или электроприборов. У него оптимальная длина кабеля, благодаря чему он не будет путаться под ногами. Толстая оплетка кабеля обладает довольно гибкой структурой, что предотвращает его повреждение при частом сгибании и разгибании. На корпусе фильтра, изготовленного из качественного пластика, расположены 3 евророзетки с заземляющими элементами.
Удлинитель ExeGate EC-3-3B 3 Sockets 3m Black EX279351RUS - данный товар вы можете купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Удлинитель ExeGate EC-3-3B 3 Sockets 3m Black EX279351RUS