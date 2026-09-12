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Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG

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Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG - фото 1
Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG - фото 2
Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG - фото 3
Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG - фото 4
Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
2800
Регулировка частоты вращения
да
  • Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG - фото 1
  • Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG - фото 2
  • Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG - фото 3
  • Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG - фото 4
  • Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659779
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
2800
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
3.5х1.3х1.2
Вес, кг.
3.29

Описание товара Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG

Углошлифовальная машина AEG WS13-125SXE. Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети. Регулировка скорости позволяет выполнять специальные и финишные работы. Поддержание постоянной скорости даже на низких оборотах увеличивает эффективность работ. Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности. Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве. Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя. Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу белее комфортной. Малый вес для снижения утомляемости. Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности. Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
2800
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина AEG WS13-125SXE. Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети. Регулировка скорости позволяет выполнять специальные и финишные работы. Поддержание постоянной скорости даже на низких оборотах увеличивает эффективность работ. Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности. Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве. Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя. Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу белее комфортной. Малый вес для снижения утомляемости. Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности. Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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