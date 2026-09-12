Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Угловая шлифмашина WS13-125SXE 4935451309 AEG
Углошлифовальная машина AEG WS13-125SXE. Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети. Регулировка скорости позволяет выполнять специальные и финишные работы. Поддержание постоянной скорости даже на низких оборотах увеличивает эффективность работ. Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности. Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве. Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя. Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу белее комфортной. Малый вес для снижения утомляемости. Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности. Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа.
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