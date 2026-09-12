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Lil Wayne - I Am Music (0602455799906) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lil Wayne - I Am Music (0602455799906) виниловая пластинка

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Lil Wayne - I Am Music (0602455799906) виниловая пластинка - фото 1
Lil Wayne - I Am Music (0602455799906) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
I Am Music
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lil Wayne - I Am Music (0602455799906) виниловая пластинка - фото 1
  • Lil Wayne - I Am Music (0602455799906) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659207
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Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602455799906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
I Am Music
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kant Nobody (Feat. DMX), Lollipop (Feat. Static Major), A Milli, BedRock – Young Money (Feat. Lloyd), 6 Foot 7 Foot (Feat. Cory Gunz), How To Love, Right Above It (Feat. Drake), Drop The World (Feat. Eminem), She Will (Feat. Drake), Mirror (Feat. Bruno Mars), Mrs. Officer (Feat. Bobby V & Kidd Kidd), Blunt Blowin', Mona Lisa (Feat. Kendrick Lamar), Uproar (Feat. Swizz Beatz), No Worries (Feat. Detail), Fireman, D3 Go DJ, Mr. Carter (Feat. Jay-Z)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lil Wayne - I Am Music (0602455799906) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Lil Wayne / I Am Music (2LP) - это прекрасная возможность оценить музыкальный талант и артистизм Лил Уэйна, одного из самых влиятельных и успешных хип-хоп исполнителей нашего времени. Альбом I Am Music - это грандиозная коллекция песен, которые олицетворяют жизненную энергию и страсть Лил Уэйна. Сочетание захватывающих битов, виртуозных раповых текстов и уникального стиля выполнения делает этот альбом незабываемым опытом для всех любителей хип-хопа. На этой виниловой пластинке Lil Wayne / I Am Music (2LP) вы найдете легендарные хиты, такие как "Lollipop", "A Milli" и "6 Foot 7 Foot", которые разбудят вашу страсть к музыке и заставят вас двигаться в ритме. Купить виниловую пластинку Lil Wayne / I Am Music (2LP) - это добавить в свою коллекцию яркую и зажигательную музыку, которая подарит вам незабываемые моменты и будет радовать вас на протяжении долгого времени.

Отзывы о товаре Lil Wayne - I Am Music (0602455799906) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602455799906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lil Wayne
Альбом (сингл)
I Am Music
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kant Nobody (Feat. DMX), Lollipop (Feat. Static Major), A Milli, BedRock – Young Money (Feat. Lloyd), 6 Foot 7 Foot (Feat. Cory Gunz), How To Love, Right Above It (Feat. Drake), Drop The World (Feat. Eminem), She Will (Feat. Drake), Mirror (Feat. Bruno Mars), Mrs. Officer (Feat. Bobby V & Kidd Kidd), Blunt Blowin', Mona Lisa (Feat. Kendrick Lamar), Uproar (Feat. Swizz Beatz), No Worries (Feat. Detail), Fireman, D3 Go DJ, Mr. Carter (Feat. Jay-Z)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Lil Wayne / I Am Music (2LP) - это прекрасная возможность оценить музыкальный талант и артистизм Лил Уэйна, одного из самых влиятельных и успешных хип-хоп исполнителей нашего времени. Альбом I Am Music - это грандиозная коллекция песен, которые олицетворяют жизненную энергию и страсть Лил Уэйна. Сочетание захватывающих битов, виртуозных раповых текстов и уникального стиля выполнения делает этот альбом незабываемым опытом для всех любителей хип-хопа. На этой виниловой пластинке Lil Wayne / I Am Music (2LP) вы найдете легендарные хиты, такие как "Lollipop", "A Milli" и "6 Foot 7 Foot", которые разбудят вашу страсть к музыке и заставят вас двигаться в ритме. Купить виниловую пластинку Lil Wayne / I Am Music (2LP) - это добавить в свою коллекцию яркую и зажигательную музыку, которая подарит вам незабываемые моменты и будет радовать вас на протяжении долгого времени.
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Отзывы


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