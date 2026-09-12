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Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка

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Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 4
Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 5
Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 6
Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elvis Is Back!
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 4
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 5
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 6
  • Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659118
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088223174]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elvis Is Back!
Трек-лист
Make Me Know It, Fever, The Girl Of My Best Friend, Home Again, Dirty, Dirty Feeling, Thrill Of Your Love, Soldier Boy, Such A Night, It Feels So Right, Girl Next Door Went AWalkin, Like A Baby, Reconsider Baby
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка

Нашумевшее, гигантское по масштабам возвращение Короля, конечно же, никого не разочаровало. Во время службы в армии поклонники Элвиса с нетерпением ждали нового материала. Сотрудники звукозаписывающих компаний беспокоились о том, сможет ли он по-прежнему исполнять хиты, радиостанции жадно ждали чего-то нового для своих концертных трансляций по заявкам. Все это привело к тому, что на Элвиса оказывалось огромное давление с целью создать что-то, что оправдало бы ожидания. Как оказалось, это стоило огромного желтого восклицательного знака на обложке! Практически сразу после увольнения со службы, в марте 1960 года, Элвис отправился в студию и записал целый ряд песен, ставших монументальными мировыми хитами. Синглы Are You Lonesome Tonight и Its Now Or Never вызвали огромный ажиотаж. А такие LP-записи, как Fever, The Thrill Of Your Love, Dirty, Dirty Feeling и Like A Baby, подтвердили, что король по-прежнему способен создать целую программу, полную несравненного материала. Послушайте Fever на 4rpm, если вы хотите объяснить кому-то, в чем суть вашего увлечения. Только вокал, бас и щелканье пальцами, это звучит так мрачно и призрачно. Только одна эта песня стоит того, чтобы купить ее.

Отзывы о товаре Elvis Presley - Elvis Is Back (Analogue) (0753088223174) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088223174]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Elvis Is Back!
Трек-лист
Make Me Know It, Fever, The Girl Of My Best Friend, Home Again, Dirty, Dirty Feeling, Thrill Of Your Love, Soldier Boy, Such A Night, It Feels So Right, Girl Next Door Went AWalkin, Like A Baby, Reconsider Baby
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Нашумевшее, гигантское по масштабам возвращение Короля, конечно же, никого не разочаровало. Во время службы в армии поклонники Элвиса с нетерпением ждали нового материала. Сотрудники звукозаписывающих компаний беспокоились о том, сможет ли он по-прежнему исполнять хиты, радиостанции жадно ждали чего-то нового для своих концертных трансляций по заявкам. Все это привело к тому, что на Элвиса оказывалось огромное давление с целью создать что-то, что оправдало бы ожидания. Как оказалось, это стоило огромного желтого восклицательного знака на обложке! Практически сразу после увольнения со службы, в марте 1960 года, Элвис отправился в студию и записал целый ряд песен, ставших монументальными мировыми хитами. Синглы Are You Lonesome Tonight и Its Now Or Never вызвали огромный ажиотаж. А такие LP-записи, как Fever, The Thrill Of Your Love, Dirty, Dirty Feeling и Like A Baby, подтвердили, что король по-прежнему способен создать целую программу, полную несравненного материала. Послушайте Fever на 4rpm, если вы хотите объяснить кому-то, в чем суть вашего увлечения. Только вокал, бас и щелканье пальцами, это звучит так мрачно и призрачно. Только одна эта песня стоит того, чтобы купить ее.
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