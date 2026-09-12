Top.Mail.Ru
Deep Purple - Turning To Сrime (4029759171300) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Deep Purple - Turning To Сrime (4029759171300) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 1
Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 2
Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 3
Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 4
Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 5
Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 6
Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 7
Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 8
Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 9
Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 10
Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 1
  • Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 2
  • Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 3
  • Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 4
  • Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 5
  • Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 6
  • Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 7
  • Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 8
  • Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 9
  • Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 10
  • Виниловая пластинка Deep Purple, Turning To Crime (4029759171300) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658788
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Turning To Сrime (4029759171300) виниловая пластинка

Легенды хард-рока, группа DEEP PURPLE выпускают альбом каверов! На волне успеха прошлогоднего альбома Whoosh! группа подготовила новый студийный релиз, который будет называться Turning To Crime и увидит свет 26 ноября 2021 года. Релиз будет полностью состоять из каверов на классику рока и не только. В частности - на песни Боба Дилана, Fleetwood Mac, Боба Сигера, Cream и The Yardbirds, которые тщательно отбирали все участники группы. Продюсером пластинки вновь стал Боб Эзрин, работавший с группой на предыдущих альбомах -NOW Whatx!, inFinite and Whoosh! (2013, 2017 and 2020).

Отзывы о товаре Deep Purple - Turning To Сrime (4029759171300) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Легенды хард-рока, группа DEEP PURPLE выпускают альбом каверов! На волне успеха прошлогоднего альбома Whoosh! группа подготовила новый студийный релиз, который будет называться Turning To Crime и увидит свет 26 ноября 2021 года. Релиз будет полностью состоять из каверов на классику рока и не только. В частности - на песни Боба Дилана, Fleetwood Mac, Боба Сигера, Cream и The Yardbirds, которые тщательно отбирали все участники группы. Продюсером пластинки вновь стал Боб Эзрин, работавший с группой на предыдущих альбомах -NOW Whatx!, inFinite and Whoosh! (2013, 2017 and 2020).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deep Purple - Turning To Сrime (4029759171300) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...