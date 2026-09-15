Уцененный товар Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние, 658033
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
демонстрационный образец, отломано крепление; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Тип крепления: на болтах Цвет корпуса: серебристый Материал корпуса: латунь Ширина, в миллиметрах: 60 Высота, в миллиметрах: 95 Длина, в миллиметрах: 625 Комплектность: полотенцедержатель, комплект установки
Стиль
классика, арт-деко, ретро
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%740 руб. 2 460 руб.
В наличии
Код товара: 658033
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
740 руб. -70%
2 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
демонстрационный образец, отломано крепление; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Тип крепления: на болтах Цвет корпуса: серебристый Материал корпуса: латунь Ширина, в миллиметрах: 60 Высота, в миллиметрах: 95 Длина, в миллиметрах: 625 Комплектность: полотенцедержатель, комплект установки
Стиль
классика, арт-деко, ретро
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х8
Вес, г.
859
Описание товара Уцененный товар Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние
Причина уценки: демонстрационный образец, отломано крепление;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Тип крепления: на болтах
- Цвет корпуса: серебристый
- Материал корпуса: латунь
- Ширина, в миллиметрах: 60
- Высота, в миллиметрах: 95
- Длина, в миллиметрах: 625
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
демонстрационный образец, отломано крепление; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Тип крепления: на болтах Цвет корпуса: серебристый Материал корпуса: латунь Ширина, в миллиметрах: 60 Высота, в миллиметрах: 95 Длина, в миллиметрах: 625 Комплектность: полотенцедержатель, комплект установки
Стиль
классика, арт-деко, ретро
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
держатель
Страна производитель
Китай
Причина уценки: демонстрационный образец, отломано крепление;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Тип крепления: на болтах
- Цвет корпуса: серебристый
- Материал корпуса: латунь
- Ширина, в миллиметрах: 60
- Высота, в миллиметрах: 95
- Длина, в миллиметрах: 625
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Уцененный товар Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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