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Уцененный товар Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 658033
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Уцененный товар Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние, 658033

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Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 1
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Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 2
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Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 3
Уценка
Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 4
Уценка
Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 5
Уценка
Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 6
Уценка
Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 7
Уценка
Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 8
Уценка
Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 9
Уценка
Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 10
Уценка
Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 11
Уценка
Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
демонстрационный образец, отломано крепление; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Тип крепления: на болтах Цвет корпуса: серебристый Материал корпуса: латунь Ширина, в миллиметрах: 60 Высота, в миллиметрах: 95 Длина, в миллиметрах: 625 Комплектность: полотенцедержатель, комплект установки
Стиль
классика, арт-деко, ретро
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
  • Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 1
  • Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 2
  • Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 3
  • Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 4
  • Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 5
  • Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 6
  • Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 7
  • Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 8
  • Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 9
  • Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 10
  • Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 11
  • Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
740 руб.  2 460 руб. 
Начислим 12 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658033
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние
740 руб. -70%
2 460 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
демонстрационный образец, отломано крепление; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Тип крепления: на болтах Цвет корпуса: серебристый Материал корпуса: латунь Ширина, в миллиметрах: 60 Высота, в миллиметрах: 95 Длина, в миллиметрах: 625 Комплектность: полотенцедержатель, комплект установки
Стиль
классика, арт-деко, ретро
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х8
Вес, г.
859

Описание товара Уцененный товар Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние

Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый (FX-71601A)
Причина уценки: демонстрационный образец, отломано крепление;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:

  • Тип крепления: на болтах
  • Цвет корпуса: серебристый
  • Материал корпуса: латунь
  • Ширина, в миллиметрах: 60
  • Высота, в миллиметрах: 95
  • Длина, в миллиметрах: 625
Комплектность: полотенцедержатель, комплект установки

Отзывы о товаре Уцененный товар Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуар
Причина уценки
демонстрационный образец, отломано крепление; Внешний вид: хорошее состояние; Спецификация: Тип крепления: на болтах Цвет корпуса: серебристый Материал корпуса: латунь Ширина, в миллиметрах: 60 Высота, в миллиметрах: 95 Длина, в миллиметрах: 625 Комплектность: полотенцедержатель, комплект установки
Стиль
классика, арт-деко, ретро
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
держатель
Страна производитель
Китай
Описание
Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый (FX-71601A)
Причина уценки: демонстрационный образец, отломано крепление;
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
  • Тип крепления: на болтах
  • Цвет корпуса: серебристый
  • Материал корпуса: латунь
  • Ширина, в миллиметрах: 60
  • Высота, в миллиметрах: 95
  • Длина, в миллиметрах: 625
Комплектность: полотенцедержатель, комплект установки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Полотенцедержатель FIXSEN Best трубчатый FX-71601A хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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