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Хаб Baseus BS-OH080 Cluster Black (B0005280B111-02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хаб Baseus BS-OH080 Cluster Black (B0005280B111-02)

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Хаб Baseus BS-OH080 Cluster Black (B0005280B111-02) - фото 1
Хаб Baseus BS-OH080 Cluster Black (B0005280B111-02) - фото 2
Хаб Baseus BS-OH080 Cluster Black (B0005280B111-02) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • Хаб Baseus BS-OH080 Cluster Black (B0005280B111-02) - фото 1
  • Хаб Baseus BS-OH080 Cluster Black (B0005280B111-02) - фото 2
  • Хаб Baseus BS-OH080 Cluster Black (B0005280B111-02) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
640 руб.  1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656734
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
75

Описание товара Хаб Baseus BS-OH080 Cluster Black (B0005280B111-02)

USB-хаб Baseus UltraJoy Series 4-Port HUB Lite 50cm Cluster Black (USB-A to USB3.0*4) (B0005280B111-02) - это разветвитель, оснащенный 4 портами USB-A 3.0, которые обеспечивают передачу данных на уровне 5 Гбит/с, позволяя вам быстро и эффективно передавать файлы между устройствами и оптимизировать вашу работу или развлечения. Вы можете подключить к хабу различные типы устройств - мышь, клавиатуру, жесткий диск, флеш-накопитель и многое другое. Каждый порт оснащен независимым чипом, который ускоряет передачу данных. Для вашей безопасности устройство также оснащено технологией, защищающей от короткого замыкания, перенапряжения и чрезмерного напряжения. 50-сантиметровый кабель прошел испытание на изгиб 5000 раз. Хаб имеет небольшие размеры, благодаря чему он легко помещается в сумку для ноутбука или даже в карман - поэтому вы всегда можете иметь его при себе. Материал: ABS. Входной порт: USB-A. Выходной порт: USB-A. Скорость порта USB3.0: 5 Гбит/с.

Отзывы о товаре Хаб Baseus BS-OH080 Cluster Black (B0005280B111-02)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Описание
USB-хаб Baseus UltraJoy Series 4-Port HUB Lite 50cm Cluster Black (USB-A to USB3.0*4) (B0005280B111-02) - это разветвитель, оснащенный 4 портами USB-A 3.0, которые обеспечивают передачу данных на уровне 5 Гбит/с, позволяя вам быстро и эффективно передавать файлы между устройствами и оптимизировать вашу работу или развлечения. Вы можете подключить к хабу различные типы устройств - мышь, клавиатуру, жесткий диск, флеш-накопитель и многое другое. Каждый порт оснащен независимым чипом, который ускоряет передачу данных. Для вашей безопасности устройство также оснащено технологией, защищающей от короткого замыкания, перенапряжения и чрезмерного напряжения. 50-сантиметровый кабель прошел испытание на изгиб 5000 раз. Хаб имеет небольшие размеры, благодаря чему он легко помещается в сумку для ноутбука или даже в карман - поэтому вы всегда можете иметь его при себе. Материал: ABS. Входной порт: USB-A. Выходной порт: USB-A. Скорость порта USB3.0: 5 Гбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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