Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656650
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202)
С магнитным беспроводным зарядным устройством Baseus зарядка выполняется легко и занимает очень мало времени. Блоки питания со встроенными магнитами обеспечивают идеальное выравнивание при подключении к iPhone с поддержкой технологии Magsafe. И он предлагает впечатляющую быструю беспроводную зарядку до 15 Вт и прямую проводную зарядку 20 Вт. Новая модернизированная магнитная индукционная катушка с увеличенным рабочим диапазоном, поэтому вы можете размещать зарядное устройство для телефона горизонтально и вертикально по своему усмотрению, просто прикрепив зарядное устройство MagSafe к задней панели телефона. Магнит размещен посередине, что отвечает за выравнивание оптимального положения зарядного устройства, тем самым повышая эффективность беспроводной зарядки, не беспокоясь о потере заряда. Сильное магнитное притяжение и безопасная и нескользящая поверхность, предотвращающая падение.
С магнитным беспроводным зарядным устройством Baseus зарядка выполняется легко и занимает очень мало времени. Блоки питания со встроенными магнитами обеспечивают идеальное выравнивание при подключении к iPhone с поддержкой технологии Magsafe. И он предлагает впечатляющую быструю беспроводную зарядку до 15 Вт и прямую проводную зарядку 20 Вт. Новая модернизированная магнитная индукционная катушка с увеличенным рабочим диапазоном, поэтому вы можете размещать зарядное устройство для телефона горизонтально и вертикально по своему усмотрению, просто прикрепив зарядное устройство MagSafe к задней панели телефона. Магнит размещен посередине, что отвечает за выравнивание оптимального положения зарядного устройства, тем самым повышая эффективность беспроводной зарядки, не беспокоясь о потере заряда. Сильное магнитное притяжение и безопасная и нескользящая поверхность, предотвращающая падение.
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202)