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Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202)

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Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 1
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 2
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 3
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 4
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 5
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 6
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 7
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 8
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 9
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 10
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 11
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 12
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 13
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 14
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 15
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 16
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 17
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 18
Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 1
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 2
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 3
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 4
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 5
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 6
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 7
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 8
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 9
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 10
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 11
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 12
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 13
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 14
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 15
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 16
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 17
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 18
  • Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656650
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
16х10х2
Вес, г.
276

Описание товара Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202)

С магнитным беспроводным зарядным устройством Baseus зарядка выполняется легко и занимает очень мало времени. Блоки питания со встроенными магнитами обеспечивают идеальное выравнивание при подключении к iPhone с поддержкой технологии Magsafe. И он предлагает впечатляющую быструю беспроводную зарядку до 15 Вт и прямую проводную зарядку 20 Вт. Новая модернизированная магнитная индукционная катушка с увеличенным рабочим диапазоном, поэтому вы можете размещать зарядное устройство для телефона горизонтально и вертикально по своему усмотрению, просто прикрепив зарядное устройство MagSafe к задней панели телефона. Магнит размещен посередине, что отвечает за выравнивание оптимального положения зарядного устройства, тем самым повышая эффективность беспроводной зарядки, не беспокоясь о потере заряда. Сильное магнитное притяжение и безопасная и нескользящая поверхность, предотвращающая падение.

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Baseus Magnetic Bracket Wireless Fast Charge White (PPCX000202)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Описание
С магнитным беспроводным зарядным устройством Baseus зарядка выполняется легко и занимает очень мало времени. Блоки питания со встроенными магнитами обеспечивают идеальное выравнивание при подключении к iPhone с поддержкой технологии Magsafe. И он предлагает впечатляющую быструю беспроводную зарядку до 15 Вт и прямую проводную зарядку 20 Вт. Новая модернизированная магнитная индукционная катушка с увеличенным рабочим диапазоном, поэтому вы можете размещать зарядное устройство для телефона горизонтально и вертикально по своему усмотрению, просто прикрепив зарядное устройство MagSafe к задней панели телефона. Магнит размещен посередине, что отвечает за выравнивание оптимального положения зарядного устройства, тем самым повышая эффективность беспроводной зарядки, не беспокоясь о потере заряда. Сильное магнитное притяжение и безопасная и нескользящая поверхность, предотвращающая падение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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