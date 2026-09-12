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Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переходник UGREEN CM321-70609 (70609)

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Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 1
Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 2
Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 3
Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 4
Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 5
Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 6
Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
  • Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 1
  • Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 2
  • Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 3
  • Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 4
  • Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 5
  • Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 6
  • Переходник UGREEN CM321-70609 (70609) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
750 руб.  1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656615
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х2
Вес, г.
60

Описание товара Переходник UGREEN CM321-70609 (70609)

Подключите жесткий диск или SSD объемом до 6 Тб к вашему ноутбуку, приставке, телевизору. Скорость передачи данных до 6 Гбит/с. Автоматический режим сна, LED-индикатор работы, не требует установки драйверов. Адаптер Ugreen USB-А - SATA III обеспечивает быстрый доступ к 2,5-дюймовым твердотельным накопителям и жестким дискам, а также предлагает простой способ загрузки старых жестких дисков, обновления хранилища ПК, клонирования жестких дисков, восстановления и извлечения данных списанных ноутбуков и расширения хранилища.

Отзывы о товаре Переходник UGREEN CM321-70609 (70609)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Описание
Подключите жесткий диск или SSD объемом до 6 Тб к вашему ноутбуку, приставке, телевизору. Скорость передачи данных до 6 Гбит/с. Автоматический режим сна, LED-индикатор работы, не требует установки драйверов. Адаптер Ugreen USB-А - SATA III обеспечивает быстрый доступ к 2,5-дюймовым твердотельным накопителям и жестким дискам, а также предлагает простой способ загрузки старых жестких дисков, обновления хранилища ПК, клонирования жестких дисков, восстановления и извлечения данных списанных ноутбуков и расширения хранилища.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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