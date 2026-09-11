USB Концентратор Netac USB Hub WF13, 5in1 (NT08WF13-30GR)
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Характеристики
Тип товара
USB Концентратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%960 руб. 1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653058
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB Концентратор
Интерфейсы
HDMI, USB Type C, USB 2.0
Количество портов USB
3
Особенности
материал металл
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х2
Вес, г.
100
Описание товара USB Концентратор Netac USB Hub WF13, 5in1 (NT08WF13-30GR)
Данный разветвитель USB - настоящий мастер своего дела. Он безупречно выполняет свою работу, обеспечивая быстрый и стабильный поток данных между компьютером и подключенными устройствами. Теперь не нужно беспокоиться о недостатке USB портов на компьютере - с его помощью можно расширить возможности своего ПК или ноутбука в несколько раз. Этот хаб-разветвитель обладает всеми необходимыми функциями для комфортного использования - компактные размеры, легкий вес и элегантный дизайн делают его идеальным спутником для тех, кто всегда в движении.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Бренд
Тип товара
USB Концентратор
Интерфейсы
HDMI, USB Type C, USB 2.0
Количество портов USB
3
Особенности
материал металл
Питание
через USB
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Данный разветвитель USB - настоящий мастер своего дела. Он безупречно выполняет свою работу, обеспечивая быстрый и стабильный поток данных между компьютером и подключенными устройствами. Теперь не нужно беспокоиться о недостатке USB портов на компьютере - с его помощью можно расширить возможности своего ПК или ноутбука в несколько раз. Этот хаб-разветвитель обладает всеми необходимыми функциями для комфортного использования - компактные размеры, легкий вес и элегантный дизайн делают его идеальным спутником для тех, кто всегда в движении.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
USB Концентратор Netac USB Hub WF13, 5in1 (NT08WF13-30GR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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