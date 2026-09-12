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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655878
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Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00)
Кулеры и системы охлаждения Lian-Li представляют собой передовое решение для эффективного поддержания оптимальной температуры вашего процессора. Эта жидкостная система охлаждения несет в себе мощность и надежность, характерные для продукции бренда Lian-Li, обеспечивая стабильную работу даже в самых требовательных условиях.
Система охлаждения оснащена тремя мощными вентиляторами, которые гарантируют оптимальную циркуляцию воздуха и быстрое рассеивание тепла. Встроенная подсветка придаёт системе стильный и современный вид, что станет отличным дополнением к визуальному оформлению вашего ПК.
Данная модель предназначена специально для охлаждения процессоров, демонстрируя высокую эффективность при работе с различными задачами. Она совместима с широким спектром процессоров одновременно от Intel и AMD, что делает её универсальным выбором для пользователей, желающих улучшить систему охлаждения своих сборок.
Кулеры и системы охлаждения Lian-Li – это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, что делает их идеальным выбором для геймеров, энтузиастов и профессионалов, стремящихся обеспечить своему оборудованию максимальную производительность и долговечность.
Кулеры и системы охлаждения Lian-Li представляют собой передовое решение для эффективного поддержания оптимальной температуры вашего процессора. Эта жидкостная система охлаждения несет в себе мощность и надежность, характерные для продукции бренда Lian-Li, обеспечивая стабильную работу даже в самых требовательных условиях.
Система охлаждения оснащена тремя мощными вентиляторами, которые гарантируют оптимальную циркуляцию воздуха и быстрое рассеивание тепла. Встроенная подсветка придаёт системе стильный и современный вид, что станет отличным дополнением к визуальному оформлению вашего ПК.
Данная модель предназначена специально для охлаждения процессоров, демонстрируя высокую эффективность при работе с различными задачами. Она совместима с широким спектром процессоров одновременно от Intel и AMD, что делает её универсальным выбором для пользователей, желающих улучшить систему охлаждения своих сборок.
Кулеры и системы охлаждения Lian-Li – это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, что делает их идеальным выбором для геймеров, энтузиастов и профессионалов, стремящихся обеспечить своему оборудованию максимальную производительность и долговечность.
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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