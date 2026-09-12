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Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00)

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Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 1
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 2
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 3
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 4
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 5
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 6
Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 1
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 2
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 3
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 4
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 5
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 6
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655878
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2450 об/мин
Уровень шума
32.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х17х11
Вес, кг.
1.3

Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00)

Кулеры и системы охлаждения Lian-Li представляют собой передовое решение для эффективного поддержания оптимальной температуры вашего процессора. Эта жидкостная система охлаждения несет в себе мощность и надежность, характерные для продукции бренда Lian-Li, обеспечивая стабильную работу даже в самых требовательных условиях. Система охлаждения оснащена тремя мощными вентиляторами, которые гарантируют оптимальную циркуляцию воздуха и быстрое рассеивание тепла. Встроенная подсветка придаёт системе стильный и современный вид, что станет отличным дополнением к визуальному оформлению вашего ПК. Данная модель предназначена специально для охлаждения процессоров, демонстрируя высокую эффективность при работе с различными задачами. Она совместима с широким спектром процессоров одновременно от Intel и AMD, что делает её универсальным выбором для пользователей, желающих улучшить систему охлаждения своих сборок. Кулеры и системы охлаждения Lian-Li – это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, что делает их идеальным выбором для геймеров, энтузиастов и профессионалов, стремящихся обеспечить своему оборудованию максимальную производительность и долговечность.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2450 об/мин
Уровень шума
32.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Кулеры и системы охлаждения Lian-Li представляют собой передовое решение для эффективного поддержания оптимальной температуры вашего процессора. Эта жидкостная система охлаждения несет в себе мощность и надежность, характерные для продукции бренда Lian-Li, обеспечивая стабильную работу даже в самых требовательных условиях. Система охлаждения оснащена тремя мощными вентиляторами, которые гарантируют оптимальную циркуляцию воздуха и быстрое рассеивание тепла. Встроенная подсветка придаёт системе стильный и современный вид, что станет отличным дополнением к визуальному оформлению вашего ПК. Данная модель предназначена специально для охлаждения процессоров, демонстрируя высокую эффективность при работе с различными задачами. Она совместима с широким спектром процессоров одновременно от Intel и AMD, что делает её универсальным выбором для пользователей, желающих улучшить систему охлаждения своих сборок. Кулеры и системы охлаждения Lian-Li – это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, что делает их идеальным выбором для геймеров, энтузиастов и профессионалов, стремящихся обеспечить своему оборудованию максимальную производительность и долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 360 Black (G89.GA2ALCD36B.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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