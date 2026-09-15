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Патч-корд UGREEN NW102-20161 Black (20161) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд UGREEN NW102-20161 Black (20161)

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Патч-корд UGREEN NW102-20161 Black (20161) - фото 1
Патч-корд UGREEN NW102-20161 Black (20161) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Патч-корд
  • Патч-корд UGREEN NW102-20161 Black (20161) - фото 1
  • Патч-корд UGREEN NW102-20161 Black (20161) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655315
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Патч-корд
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
210

Описание товара Патч-корд UGREEN NW102-20161 Black (20161)

Кабель UGREEN NW102 оснащен двумя коннекторами RJ45. Он способен передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с и имеет пропускную способность 500 МГц. Он предназначен для сетевого оборудования, для компьютера. Продукт совместим со всеми устройствами, использующими штекер RJ45. Специальная конструкция разъемов кабеля защищает их от повреждений при многократном использовании. Данный кабель изготовлен из выcококачественных материалов, что гарантирует долгий и исправный срок службы. Он не спутывается, не заламывается, а значит прослужит намного дольше самых обычных кабелей. Кабель способен выдержать более 10 000 вставок и 10 000 изгибов, Он идеально подходит для профессионалов, которые ценят эстетику рабочего места и удобство!

Отзывы о товаре Патч-корд UGREEN NW102-20161 Black (20161)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Патч-корд
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN NW102 оснащен двумя коннекторами RJ45. Он способен передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с и имеет пропускную способность 500 МГц. Он предназначен для сетевого оборудования, для компьютера. Продукт совместим со всеми устройствами, использующими штекер RJ45. Специальная конструкция разъемов кабеля защищает их от повреждений при многократном использовании. Данный кабель изготовлен из выcококачественных материалов, что гарантирует долгий и исправный срок службы. Он не спутывается, не заламывается, а значит прослужит намного дольше самых обычных кабелей. Кабель способен выдержать более 10 000 вставок и 10 000 изгибов, Он идеально подходит для профессионалов, которые ценят эстетику рабочего места и удобство!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд UGREEN NW102-20161 Black (20161) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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