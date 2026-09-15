Патч-корд UGREEN NW102-20161 Black (20161)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Патч-корд UGREEN NW102-20161 Black (20161)
Кабель UGREEN NW102 оснащен двумя коннекторами RJ45. Он способен передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с и имеет пропускную способность 500 МГц. Он предназначен для сетевого оборудования, для компьютера. Продукт совместим со всеми устройствами, использующими штекер RJ45. Специальная конструкция разъемов кабеля защищает их от повреждений при многократном использовании. Данный кабель изготовлен из выcококачественных материалов, что гарантирует долгий и исправный срок службы. Он не спутывается, не заламывается, а значит прослужит намного дольше самых обычных кабелей. Кабель способен выдержать более 10 000 вставок и 10 000 изгибов, Он идеально подходит для профессионалов, которые ценят эстетику рабочего места и удобство!
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