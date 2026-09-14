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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M)

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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M) - фото 1
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M) - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
330 руб.  490 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486263
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M)
330 руб. -33%
490 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х4
Вес, г.
200

Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M)

Патч-корд Cablexpert PP12-10M будет полезен пользователям, нуждающимся в возможности соединения сетевого оборудования, находящегося на большом удалении друг от друга. Длина модели равна 10 м. Патч-корд произведен с использованием проводников из омедненного алюминия. Установлены стандартные коннекторы RJ-45, рассчитанные на многократное подключение. Патч-корд Cablexpert PP12-10M соответствует категории 5e. Поддерживаемая скорость обмена информацией – до 1000 Мбит/с. Цвет патч-корда традиционный – серый.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M)




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд Cablexpert PP12-10M будет полезен пользователям, нуждающимся в возможности соединения сетевого оборудования, находящегося на большом удалении друг от друга. Длина модели равна 10 м. Патч-корд произведен с использованием проводников из омедненного алюминия. Установлены стандартные коннекторы RJ-45, рассчитанные на многократное подключение. Патч-корд Cablexpert PP12-10M соответствует категории 5e. Поддерживаемая скорость обмена информацией – до 1000 Мбит/с. Цвет патч-корда традиционный – серый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-корд Cablexpert UTP 5e 10м (PP12-10M) - по цене 330 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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