Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый
Патч-корд Cablexpert PP6-10M – отличное решение для покупки. Ищете надежное изделие для прокладки сетей? Эта модель справится со всеми задачами и способна прослужить вам в течение длительного периода. Используются разъемы RJ-45. Это распространенное решение, они нашли применение в различной технике. Можно присоединить к маршрутизатору ПК или ноутбук, накопители, средства для печати и иное оснащение. Разъемы имеют восемь контактных элементов. При изготовлении на них была нанесена позолота. Покрытие обеспечивает отличную проводимость сигналов и не подвергается окислению в процессе эксплуатации. Cablexpert PP6-10M обладает длиной 10 метров. Устройство может находиться на большом расстоянии от маршрутизатора. В ряде случаев значительная длина окажется очень полезна. Производство происходит из качественных материалов. При изготовлении учитывались все стандарты. Изоляция не деформируется и не рвется в процессе эксплуатации, вы оцените исключительную надежность. Реализована защита от шумов. Патч-корд подойдет для передачи данных на высокой скорости.
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