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Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый

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Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый - фото 3
Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
  • Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый - фото 3
  • Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738572
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Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый

Патч-корд Cablexpert PP6-10M – отличное решение для покупки. Ищете надежное изделие для прокладки сетей? Эта модель справится со всеми задачами и способна прослужить вам в течение длительного периода. Используются разъемы RJ-45. Это распространенное решение, они нашли применение в различной технике. Можно присоединить к маршрутизатору ПК или ноутбук, накопители, средства для печати и иное оснащение. Разъемы имеют восемь контактных элементов. При изготовлении на них была нанесена позолота. Покрытие обеспечивает отличную проводимость сигналов и не подвергается окислению в процессе эксплуатации. Cablexpert PP6-10M обладает длиной 10 метров. Устройство может находиться на большом расстоянии от маршрутизатора. В ряде случаев значительная длина окажется очень полезна. Производство происходит из качественных материалов. При изготовлении учитывались все стандарты. Изоляция не деформируется и не рвется в процессе эксплуатации, вы оцените исключительную надежность. Реализована защита от шумов. Патч-корд подойдет для передачи данных на высокой скорости.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP6-10M, кат.6, FTP, 10м, серый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд Cablexpert PP6-10M – отличное решение для покупки. Ищете надежное изделие для прокладки сетей? Эта модель справится со всеми задачами и способна прослужить вам в течение длительного периода. Используются разъемы RJ-45. Это распространенное решение, они нашли применение в различной технике. Можно присоединить к маршрутизатору ПК или ноутбук, накопители, средства для печати и иное оснащение. Разъемы имеют восемь контактных элементов. При изготовлении на них была нанесена позолота. Покрытие обеспечивает отличную проводимость сигналов и не подвергается окислению в процессе эксплуатации. Cablexpert PP6-10M обладает длиной 10 метров. Устройство может находиться на большом расстоянии от маршрутизатора. В ряде случаев значительная длина окажется очень полезна. Производство происходит из качественных материалов. При изготовлении учитывались все стандарты. Изоляция не деформируется и не рвется в процессе эксплуатации, вы оцените исключительную надежность. Реализована защита от шумов. Патч-корд подойдет для передачи данных на высокой скорости.
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