Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738669
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый
При помощи патч-корда Cablexpert PP6U-15M можно подключить компьютер к модему или роутеру для выхода в Интернет. Модель порадует качественным исполнением, обеспеченным прочной изоляцией из ПВХ серого цвета. 15-метровой длины будет достаточно, чтобы подключить системный блок к находящемуся на значительном удалении роутеру. В оснащение патч-корда Cablexpert PP6U-15M входит проводник из омедненного алюминия, за счет которого гарантируется стабильная передача сигнала. Имеются два стандартных разъема RJ-45 для подключения компьютера к роутеру.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
При помощи патч-корда Cablexpert PP6U-15M можно подключить компьютер к модему или роутеру для выхода в Интернет. Модель порадует качественным исполнением, обеспеченным прочной изоляцией из ПВХ серого цвета. 15-метровой длины будет достаточно, чтобы подключить системный блок к находящемуся на значительном удалении роутеру. В оснащение патч-корда Cablexpert PP6U-15M входит проводник из омедненного алюминия, за счет которого гарантируется стабильная передача сигнала. Имеются два стандартных разъема RJ-45 для подключения компьютера к роутеру.
Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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