Патч-корд Cablexpert PP12-30M/BK, кат.5e, UTP, 30м, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
30 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738565
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
30 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP12-30M/BK, кат.5e, UTP, 30м, черный
Патч-корд UTP Cablexpert PP12-30M/BK кат.5e, 30м, литой, многожильный (чёрный)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
30 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Патч-корд UTP Cablexpert PP12-30M/BK кат.5e, 30м, литой, многожильный (чёрный)
Патч-корд Cablexpert PP12-30M/BK, кат.5e, UTP, 30м, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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