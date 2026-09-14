Top.Mail.Ru
Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый - фото 3
Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый - фото 4
Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый - фото 5
Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый - фото 3
  • Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый - фото 4
  • Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый - фото 5
  • Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738574
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый

Кабель витая пара Cablexpert PP6-15m cat 6 15 м — это информационный кабель. Он входит в состав системы телекоммуникаций, локальных сетях и в других сферах, осуществляя передачу данных между устройствами, розетками, разъемами.Кабель представляет собой экранированную многожильную витую пару, которая состоит из 8 проводов, скрученных попарно между собой. Для уменьшения воздействия пар друг на друга и снижения электромагнитных помех, провода в парах скручивают с разным интервалом. Кабель произведен по технологии cat 6, а каждая пара окрашена разными цветами.Кабель применяется в основном для прокладки в стенах, коробах и кабельных канализациях с последующим терминированием розетками. Это обусловлено тем, что довольно толстые медные жилы, при частых изгибах, легко ломаются. Как правило, данный кабель не контактирует напрямую с подключаемым оборудованием.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель витая пара Cablexpert PP6-15m cat 6 15 м — это информационный кабель. Он входит в состав системы телекоммуникаций, локальных сетях и в других сферах, осуществляя передачу данных между устройствами, розетками, разъемами.Кабель представляет собой экранированную многожильную витую пару, которая состоит из 8 проводов, скрученных попарно между собой. Для уменьшения воздействия пар друг на друга и снижения электромагнитных помех, провода в парах скручивают с разным интервалом. Кабель произведен по технологии cat 6, а каждая пара окрашена разными цветами.Кабель применяется в основном для прокладки в стенах, коробах и кабельных канализациях с последующим терминированием розетками. Это обусловлено тем, что довольно толстые медные жилы, при частых изгибах, легко ломаются. Как правило, данный кабель не контактирует напрямую с подключаемым оборудованием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...