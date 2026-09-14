Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый
Кабель витая пара Cablexpert PP6-15m cat 6 15 м — это информационный кабель. Он входит в состав системы телекоммуникаций, локальных сетях и в других сферах, осуществляя передачу данных между устройствами, розетками, разъемами.Кабель представляет собой экранированную многожильную витую пару, которая состоит из 8 проводов, скрученных попарно между собой. Для уменьшения воздействия пар друг на друга и снижения электромагнитных помех, провода в парах скручивают с разным интервалом. Кабель произведен по технологии cat 6, а каждая пара окрашена разными цветами.Кабель применяется в основном для прокладки в стенах, коробах и кабельных канализациях с последующим терминированием розетками. Это обусловлено тем, что довольно толстые медные жилы, при частых изгибах, легко ломаются. Как правило, данный кабель не контактирует напрямую с подключаемым оборудованием.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 410 руб. 600 руб.103 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m)
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-15M, кат.5e, UTP, 15м, серый
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитПроходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C6-SH
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитКоннектор 5bites US060A-50
-
В наличииЦена 520 руб. 880 руб.130 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert UTP 5e 30м (PP12-30M)
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP30-15M, кат.5e, UTP, LSZH, 15м, серый
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитКабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитКабельный органайзер Cabeus SH-J004A-BK
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитКабель DAC ORIGO OFM-CB100S/A1A
-
В наличииЦена 1 560 руб.390 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
-
В наличииЦена 1 710 руб.428 руб. в СплитКабель DAC ORIGO OFM-CB300S/A1A
-
В наличииЦена 1 900 руб.475 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серы...
Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый