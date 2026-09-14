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Кабель Cablexpert UPC-5051E-SOL/50, UTP, кат.5е, 50м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Cablexpert UPC-5051E-SOL/50, UTP, кат.5е, 50м, серый

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Кабель Cablexpert UPC-5051E-SOL/50, UTP, кат.5е, 50м, серый - фото 1
Кабель Cablexpert UPC-5051E-SOL/50, UTP, кат.5е, 50м, серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
50 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствует
  • Кабель Cablexpert UPC-5051E-SOL/50, UTP, кат.5е, 50м, серый - фото 1
  • Кабель Cablexpert UPC-5051E-SOL/50, UTP, кат.5е, 50м, серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738777
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Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
50 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствует
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Кабель Cablexpert UPC-5051E-SOL/50, UTP, кат.5е, 50м, серый

Кабельная продукция Cablexpert в сером исполнении — это практичное решение для организации сетей. Длина 50 метров открывает широкие возможности для прокладки между помещениями, офисами или оборудованием на расстоянии. Категория витой пары Cat5e подходит для стабильной передачи данных, а медные контакты обеспечивают надежный сигнал. Отсутствие разъемов гарантирует гибкость при монтаже: вы сами выбираете нужные концы и разъёмы для своих задач.

Отзывы о товаре Кабель Cablexpert UPC-5051E-SOL/50, UTP, кат.5е, 50м, серый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
50 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствует
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабельная продукция Cablexpert в сером исполнении — это практичное решение для организации сетей. Длина 50 метров открывает широкие возможности для прокладки между помещениями, офисами или оборудованием на расстоянии. Категория витой пары Cat5e подходит для стабильной передачи данных, а медные контакты обеспечивают надежный сигнал. Отсутствие разъемов гарантирует гибкость при монтаже: вы сами выбираете нужные концы и разъёмы для своих задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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