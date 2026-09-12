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Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191)

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Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) - фото 1
Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) - фото 2
Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) - фото 3
Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) - фото 4
Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) - фото 5
Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Патч-корд
  • Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) - фото 1
  • Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) - фото 2
  • Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) - фото 3
  • Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) - фото 4
  • Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) - фото 5
  • Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
310 руб.  430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655308
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Патч-корд
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191)

Кабель NW101-50191 - это высококачественный сетевой кабель типа CAT6. Он обладает 8 жилами, выполненными из бескислородной меди 24AWG, что обеспечивает отличную проводимость и минимальные потери сигнала. Способен поддерживать скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что делает его идеальным выбором для современных высокоскоростных сетей. Кабель имеет силиконовую оболочку, что придает ему дополнительную прочность и долговечность. Длина кабеля составляет 1 метр, что обеспечивает достаточную гибкость для большинства сетевых установок. Оснащен коннекторами RJ45 на обоих концах, что обеспечивает удобное и надежное подключение к сетевому оборудованию. Тип кабеля - патч-корд, что означает, что он идеально подходит для подключения сетевых устройств, таких как компьютеры, маршрутизаторы и коммутаторы.

Отзывы о товаре Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Патч-корд
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель NW101-50191 - это высококачественный сетевой кабель типа CAT6. Он обладает 8 жилами, выполненными из бескислородной меди 24AWG, что обеспечивает отличную проводимость и минимальные потери сигнала. Способен поддерживать скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что делает его идеальным выбором для современных высокоскоростных сетей. Кабель имеет силиконовую оболочку, что придает ему дополнительную прочность и долговечность. Длина кабеля составляет 1 метр, что обеспечивает достаточную гибкость для большинства сетевых установок. Оснащен коннекторами RJ45 на обоих концах, что обеспечивает удобное и надежное подключение к сетевому оборудованию. Тип кабеля - патч-корд, что означает, что он идеально подходит для подключения сетевых устройств, таких как компьютеры, маршрутизаторы и коммутаторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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