Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый
Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O будет полезен при прокладке сетей. Изделие выполнено в желтой оплетке. Изоляция обладает высокой стойкостью к внешним воздействиям, она не повреждается в процессе эксплуатации. Применяется проверенный полимерный состав. Cablexpert PP6-10M/Y-O обладает большой длиной. Параметр составляет 10 метров. Подобное изделие будет необходимо, если оборудование находится на большом расстоянии от точки доступа. При помощи патч-корда можно подключать различное оснащение. Он подойдет для компьютеров, средств для печати, носителей информации. Широкая сфера применения станет преимуществом при эксплуатации. Используются разъемы RJ-45, он расположены с двух сторон. Данные порты распространены, размер у них стандартный. С совместимостью с оснащением не возникает проблем. Контакты прошли обработку, на них наносится позолоченное покрытие. Его задача – защитить элементы от появления ржавчины. При продолжительной эксплуатации не снижается проводимость сигналов. Изделие выполнено с учетом строгих стандартов и принадлежит к шестой категории. Патч-корд подходит для сетей Fast и Gigabit Ethernet. Реализована защита от неблагоприятных воздействий, в том числе помех и шумов.
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