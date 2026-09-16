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Коннектор 5bites US050A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коннектор 5bites US050A

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Коннектор 5bites US050A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
коннекторы
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741138
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коннектор 5bites US050A
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
коннекторы
Разъемы
RJ45
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
150

Описание товара Коннектор 5bites US050A

Коннектор US050A RJ45 8P8C представляет собой качественное соединительное устройство, специально разработанное для использования в сетевых кабелях категории 5Е. Он оснащен контактами с золотым напылением, что гарантирует надежное и стабильное соединение для передачи данных. Корпус коннектора изготовлен из прочного поликарбоната, что обеспечивает долговечность и защиту от внешних воздействий, таких как удары и коррозия.

Отзывы о товаре Коннектор 5bites US050A




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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
коннекторы
Разъемы
RJ45
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Коннектор US050A RJ45 8P8C представляет собой качественное соединительное устройство, специально разработанное для использования в сетевых кабелях категории 5Е. Он оснащен контактами с золотым напылением, что гарантирует надежное и стабильное соединение для передачи данных. Корпус коннектора изготовлен из прочного поликарбоната, что обеспечивает долговечность и защиту от внешних воздействий, таких как удары и коррозия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коннектор 5bites US050A - по цене 370 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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