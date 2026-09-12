Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Bluetooth аудио ресивер + трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black (60300)
Bluetooth аудио ресивер трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black - это универсальное устройство, которое обеспечивает высококачественную передачу звука без потерь. Он работает как ресивер, принимая аудиосигналы от вашего смартфона или планшета, и как трансмиттер, передавая аудиосигналы на вашу стереосистему, наушники или любое другое устройство с поддержкой Bluetooth. Устройство оснащено входом AUX 3.5 mm, что позволяет подключать его к широкому спектру аудиоустройств. Благодаря поддержке Bluetooth 5.1, устройство обеспечивает быструю и стабильную связь на расстоянии до 10 метров. UGREEN CM523-60300 Black питается от USB-A, что делает его идеальным для использования дома, в офисе или в пути. Он поддерживает кодеки SBC и AAC, обеспечивая высокое качество звука. Одной из особенностей этого устройства является наличие встроенного микрофона. Это позволяет использовать UGREEN CM523-60300 Black не только для прослушивания музыки, но и для проведения голосовых звонков. В общем, Bluetooth аудио ресивер трансмиттер UGREEN CM523-60300 Black - это мощное, универсальное и удобное в использовании устройство, которое обеспечивает превосходное качество звука и надежную связь.
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