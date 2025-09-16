Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656621
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х4
Вес, г.
295
Описание товара Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324)
Подставка для смартфона UGREEN LP177 – устойчивая настольная подставка-держатель, предназначенная для устройств с диагональю экрана 4-7,9 дюймов. Наклон регулируется, а силиконовые накладки не позволяют телефону скользить.
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Подставка для смартфона UGREEN LP177 – устойчивая настольная подставка-держатель, предназначенная для устройств с диагональю экрана 4-7,9 дюймов. Наклон регулируется, а силиконовые накладки не позволяют телефону скользить.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Достоинства:
Комментарий:
подставка очень хорошего качества, не шатается, не скользит, не низкая, идеальная высота!
Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324)
Достоинства:
Комментарий:
подставка очень хорошего качества, не шатается, не скользит, не низкая, идеальная высота!