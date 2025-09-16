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Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324)

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Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324) - фото 1
Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324) - фото 2
Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324) - фото 3
Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324) - фото 4
Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
  • Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324) - фото 1
  • Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324) - фото 2
  • Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324) - фото 3
  • Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324) - фото 4
  • Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656621
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х4
Вес, г.
295

Описание товара Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324)

Подставка для смартфона UGREEN LP177 – устойчивая настольная подставка-держатель, предназначенная для устройств с диагональю экрана 4-7,9 дюймов. Наклон регулируется, а силиконовые накладки не позволяют телефону скользить.

Отзывы о товаре Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324)

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Эльвира С.

Достоинства:


Комментарий:
подставка очень хорошего качества, не шатается, не скользит, не низкая, идеальная высота!



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Описание
Подставка для смартфона UGREEN LP177 – устойчивая настольная подставка-держатель, предназначенная для устройств с диагональю экрана 4-7,9 дюймов. Наклон регулируется, а силиконовые накладки не позволяют телефону скользить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Эльвира С.

Достоинства:


Комментарий:
подставка очень хорошего качества, не шатается, не скользит, не низкая, идеальная высота!


Подставка UGREEN LP177-60324 Dark Blue (60324) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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