Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Передатчик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614332
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Передатчик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
90
Описание товара Bluetooth приемник/передатчик UGREEN CM403 (80893) черный
Аксессуар выполнен из качественного прочного материала, отличается функциональностью и надежностью. Версия Bluetooth: 5.0. Вход: 3.5 мм. Протокол Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP. Кодек: режим RX: SBC, AAC, режим TX: SBC. Многоточечное соединение: двухточечное соединение. Частотный диапазон: 2.402–2.480 ГГц. Частотный отклик: 20 Гц–20 кГц
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Аксессуар выполнен из качественного прочного материала, отличается функциональностью и надежностью. Версия Bluetooth: 5.0. Вход: 3.5 мм. Протокол Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP. Кодек: режим RX: SBC, AAC, режим TX: SBC. Многоточечное соединение: двухточечное соединение. Частотный диапазон: 2.402–2.480 ГГц. Частотный отклик: 20 Гц–20 кГц
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
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