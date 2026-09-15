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Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548)

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Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 1
Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 2
Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 3
Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 4
Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 5
Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 6
Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 7
Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 8
Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 9
Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
  • Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 1
  • Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 2
  • Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 3
  • Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 4
  • Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 5
  • Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 6
  • Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 7
  • Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 8
  • Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 9
  • Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656261
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х2
Вес, г.
145

Описание товара Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548)

Подходит для телефонов с экраном 4,7-6,8 дюйма (iPhone 6/7/8/12 mini следует устанавливать вместе с чехлом для телефона). Способ установки: Поддержка работы одной рукой. Переключатель блокировки для стабильной. Фиксированная часть: велосипедная ручка и т.д. Применимая ручка: (диаметр 0,6-1,75 дюйма). Силикагель, используемый для защиты от скольжения и царапин. Может быть горизонтальным и вертикальным. Материал: АБС + силикон.

Отзывы о товаре Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Описание
Подходит для телефонов с экраном 4,7-6,8 дюйма (iPhone 6/7/8/12 mini следует устанавливать вместе с чехлом для телефона). Способ установки: Поддержка работы одной рукой. Переключатель блокировки для стабильной. Фиксированная часть: велосипедная ручка и т.д. Применимая ручка: (диаметр 0,6-1,75 дюйма). Силикагель, используемый для защиты от скольжения и царапин. Может быть горизонтальным и вертикальным. Материал: АБС + силикон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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