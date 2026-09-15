Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548)
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Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656261
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х2
Вес, г.
145
Описание товара Держатель велосипедный UGREEN LP494-60548 Black (60548)
Подходит для телефонов с экраном 4,7-6,8 дюйма (iPhone 6/7/8/12 mini следует устанавливать вместе с чехлом для телефона). Способ установки: Поддержка работы одной рукой. Переключатель блокировки для стабильной. Фиксированная часть: велосипедная ручка и т.д. Применимая ручка: (диаметр 0,6-1,75 дюйма). Силикагель, используемый для защиты от скольжения и царапин. Может быть горизонтальным и вертикальным. Материал: АБС + силикон.
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Подходит для телефонов с экраном 4,7-6,8 дюйма (iPhone 6/7/8/12 mini следует устанавливать вместе с чехлом для телефона). Способ установки: Поддержка работы одной рукой. Переключатель блокировки для стабильной. Фиксированная часть: велосипедная ручка и т.д. Применимая ручка: (диаметр 0,6-1,75 дюйма). Силикагель, используемый для защиты от скольжения и царапин. Может быть горизонтальным и вертикальным. Материал: АБС + силикон.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
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