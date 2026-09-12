Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748)
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Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656255
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х3
Вес, г.
290
Описание товара Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748)
UGREEN CM596-90748 - это Bluetooth 5.3 аудио ресивер, который обеспечивает безупречное подключение к вашим устройствам. С 3.5 мм AUX выходом и встроенным микрофоном, он идеально подходит для магнитолы и колонок. Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 300 мАч, он поддерживает до 15 часов непрерывного использования после одной зарядки всего 2.5 часа. Улучшите свой аудио-опыт с UGREEN CM596-90748!
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UGREEN CM596-90748 - это Bluetooth 5.3 аудио ресивер, который обеспечивает безупречное подключение к вашим устройствам. С 3.5 мм AUX выходом и встроенным микрофоном, он идеально подходит для магнитолы и колонок. Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 300 мАч, он поддерживает до 15 часов непрерывного использования после одной зарядки всего 2.5 часа. Улучшите свой аудио-опыт с UGREEN CM596-90748!
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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