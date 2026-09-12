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Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748)

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Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 1
Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 2
Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 3
Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 4
Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 5
Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 6
Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 7
Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 8
Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 9
Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 10
Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 11
Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 12
Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
  • Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 1
  • Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 2
  • Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 3
  • Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 4
  • Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 5
  • Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 6
  • Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 7
  • Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 8
  • Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 9
  • Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 10
  • Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 11
  • Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 12
  • Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656255
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х3
Вес, г.
290

Описание товара Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748)

UGREEN CM596-90748 - это Bluetooth 5.3 аудио ресивер, который обеспечивает безупречное подключение к вашим устройствам. С 3.5 мм AUX выходом и встроенным микрофоном, он идеально подходит для магнитолы и колонок. Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 300 мАч, он поддерживает до 15 часов непрерывного использования после одной зарядки всего 2.5 часа. Улучшите свой аудио-опыт с UGREEN CM596-90748!

Отзывы о товаре Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Прочие аксессуары для смартфонов
Страна производитель
Китай
Описание
UGREEN CM596-90748 - это Bluetooth 5.3 аудио ресивер, который обеспечивает безупречное подключение к вашим устройствам. С 3.5 мм AUX выходом и встроенным микрофоном, он идеально подходит для магнитолы и колонок. Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 300 мАч, он поддерживает до 15 часов непрерывного использования после одной зарядки всего 2.5 часа. Улучшите свой аудио-опыт с UGREEN CM596-90748!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аудио ресивер UGREEN CM596-90748 Black (90748) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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