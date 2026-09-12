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Характеристики
Тип товара
Маячок
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678583
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Описание товара Маячок Samsung Smart Tag 2 EI-T5600 White
Беспроводная смарт-метка Samsung Galaxy Smart Tag 2 White (T5600BWEGWW) - это помощник по определению местоположения ваших личных вещей. С помощью функции AR Finding в приложении SmartThings на совместимом смартфоне или планшете Galaxy можно визуально показать путь к искомому предмету, который находится рядом с вами. Даже без AR Finder можно легко найти потерянные или пропавшие предметы и сориентироваться по ним. Если они находятся в радиусе действия Bluetooth до 120 м, можно определить их приблизительное местоположение с помощью приложения SmartThings на смартфоне. Или позвоните на Galaxy SmartTag2, и он сообщит вам о своем местонахождении громким сигналом. Можно также находить объекты за пределами обычного радиуса действия Bluetooth (до 120 м). Совместно с сетью SmartThingsFind можно увеличить радиус действия и находить потерявшихся домашних животных. Практичная функция уведомления и предупреждения информирует о том, что вы отошли от находящихся поблизости личных вещей или оставленных предметов. Или пометьте Galaxy SmartTag2 как потерянный, чтобы оставить контактную информацию и сообщение для нашедшего. Основные характеристики Легкий поиск потерянных или неправильно расположенных предметов AR Finding с улучшенным обзором компаса Поиск предметов вне зоны действия Bluetooth с помощью сети SmartThingsFind Оставьте контактную информацию и сообщение для нашедшего Интеллектуальная функция уведомления и оповещения Найдите зарегистрированный смартфон или планшет с GalaxySmartTag2 Защита от воды и пыли по стандарту IP67 Совместимость со смартфонами и планшетами Galaxy начиная с Android 9.0 Долговечный аккумулятор, заменяемый, в комплекте
Беспроводная смарт-метка Samsung Galaxy Smart Tag 2 White (T5600BWEGWW) - это помощник по определению местоположения ваших личных вещей. С помощью функции AR Finding в приложении SmartThings на совместимом смартфоне или планшете Galaxy можно визуально показать путь к искомому предмету, который находится рядом с вами. Даже без AR Finder можно легко найти потерянные или пропавшие предметы и сориентироваться по ним. Если они находятся в радиусе действия Bluetooth до 120 м, можно определить их приблизительное местоположение с помощью приложения SmartThings на смартфоне. Или позвоните на Galaxy SmartTag2, и он сообщит вам о своем местонахождении громким сигналом. Можно также находить объекты за пределами обычного радиуса действия Bluetooth (до 120 м). Совместно с сетью SmartThingsFind можно увеличить радиус действия и находить потерявшихся домашних животных. Практичная функция уведомления и предупреждения информирует о том, что вы отошли от находящихся поблизости личных вещей или оставленных предметов. Или пометьте Galaxy SmartTag2 как потерянный, чтобы оставить контактную информацию и сообщение для нашедшего. Основные характеристики Легкий поиск потерянных или неправильно расположенных предметов AR Finding с улучшенным обзором компаса Поиск предметов вне зоны действия Bluetooth с помощью сети SmartThingsFind Оставьте контактную информацию и сообщение для нашедшего Интеллектуальная функция уведомления и оповещения Найдите зарегистрированный смартфон или планшет с GalaxySmartTag2 Защита от воды и пыли по стандарту IP67 Совместимость со смартфонами и планшетами Galaxy начиная с Android 9.0 Долговечный аккумулятор, заменяемый, в комплекте
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