Описание товара Маячок Samsung Smart Tag 2 EI-T5600 White

Беспроводная смарт-метка Samsung Galaxy Smart Tag 2 White (T5600BWEGWW) - это помощник по определению местоположения ваших личных вещей. С помощью функции AR Finding в приложении SmartThings на совместимом смартфоне или планшете Galaxy можно визуально показать путь к искомому предмету, который находится рядом с вами. Даже без AR Finder можно легко найти потерянные или пропавшие предметы и сориентироваться по ним. Если они находятся в радиусе действия Bluetooth до 120 м, можно определить их приблизительное местоположение с помощью приложения SmartThings на смартфоне. Или позвоните на Galaxy SmartTag2, и он сообщит вам о своем местонахождении громким сигналом. Можно также находить объекты за пределами обычного радиуса действия Bluetooth (до 120 м). Совместно с сетью SmartThingsFind можно увеличить радиус действия и находить потерявшихся домашних животных. Практичная функция уведомления и предупреждения информирует о том, что вы отошли от находящихся поблизости личных вещей или оставленных предметов. Или пометьте Galaxy SmartTag2 как потерянный, чтобы оставить контактную информацию и сообщение для нашедшего. Основные характеристики Легкий поиск потерянных или неправильно расположенных предметов AR Finding с улучшенным обзором компаса Поиск предметов вне зоны действия Bluetooth с помощью сети SmartThingsFind Оставьте контактную информацию и сообщение для нашедшего Интеллектуальная функция уведомления и оповещения Найдите зарегистрированный смартфон или планшет с GalaxySmartTag2 Защита от воды и пыли по стандарту IP67 Совместимость со смартфонами и планшетами Galaxy начиная с Android 9.0 Долговечный аккумулятор, заменяемый, в комплекте