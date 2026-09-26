Аудио ресивер UGREEN CM276 (70303) Car&Home Bluetooth 5.0 Receiver Audio Adapter черный
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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614358
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
76
Описание товара Аудио ресивер UGREEN CM276 (70303) Car&Home Bluetooth 5.0 Receiver Audio Adapter черный
Это удобный и практичный аксессуар для телефона, который позволяет передавать аудио сигнал по радиоволнам на автомагнитолу или колонки. Блютуз адаптер для авто подключается к разъему aux (аукс) и синхронизируется с вашим устройством. Таким образом, вы можете наслаждаться любимой музыкой в машине без проводов и дополнительных настроек. Кроме того, блютуз адаптер в машину обеспечивает громкую связь в автомобиль, так что вы можете безопасно разговаривать по телефону во время поездки. Блютуз адаптер aux имеет компактный размер и легко помещается в бардачок или карман.
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Это удобный и практичный аксессуар для телефона, который позволяет передавать аудио сигнал по радиоволнам на автомагнитолу или колонки. Блютуз адаптер для авто подключается к разъему aux (аукс) и синхронизируется с вашим устройством. Таким образом, вы можете наслаждаться любимой музыкой в машине без проводов и дополнительных настроек. Кроме того, блютуз адаптер в машину обеспечивает громкую связь в автомобиль, так что вы можете безопасно разговаривать по телефону во время поездки. Блютуз адаптер aux имеет компактный размер и легко помещается в бардачок или карман.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Аудио ресивер UGREEN CM276 (70303) Car&Home Bluetooth 5.0 Receiver Audio Adapter черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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