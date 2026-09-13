Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001)
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Характеристики
Тип товара
Держатель для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713961
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель для смартфона
Высота, см
5.1
Цвет
черный
Ширина, см
5.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х6
Вес, г.
191
Описание товара Держатель для смартфона Baseus Stable Pro Black (SUWX030001)
Автомобильный держатель с беспроводной зарядкой Baseus SUWX030001 Stable Gravitational Wireless Charging Car Mount Pro 15W (крепление в воздуховод) Black (с противоскользящими силиконовыми накладками, управление одной рукой, угол вращения 360 градусов; ABS пластик/силикон; на приборную панель или стекло ; гравитационный зажим)
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Бренд
Тип товара
Держатель для смартфона
Высота, см
5.1
Цвет
черный
Ширина, см
5.2
Страна производитель
Китай
Автомобильный держатель с беспроводной зарядкой Baseus SUWX030001 Stable Gravitational Wireless Charging Car Mount Pro 15W (крепление в воздуховод) Black (с противоскользящими силиконовыми накладками, управление одной рукой, угол вращения 360 градусов; ABS пластик/силикон; на приборную панель или стекло ; гравитационный зажим)
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, моноподы
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