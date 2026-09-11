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Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro

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Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 1
Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 2
Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 3
Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 4
Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 5
Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 6
Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 7
Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 1
  • Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 2
  • Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 3
  • Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 4
  • Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 5
  • Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 6
  • Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 7
  • Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
640 руб.  1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654182
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro

Клавиатура Qumo Eagle PRO в черном цвете с декорированием игровых и функциональных клавиш станет помощником и в работе, и когда вы решили немного расслабиться, включив любимую игру. Классическая клавиатура наделена цифровым блоком и использует мембранный механизм клавиш. Всего модель насчитывает 114 клавиш, среди которых 10 представляют дополнительные клавиши с функциями мультимедиа. Qumo Eagle PRO – это проводная клавиатура, подсоединяемая к ПК посредством USB. Длины кабеля 1.8 м будет достаточно даже при обустроенном рабочем месте с присутствием компьютерного стола со всеми его элементами для комфортного пользования. Клавиатура изготовлена из прочнейшего пластика, что гарантирует ей длительный срок службы.

Отзывы о товаре Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Клавиатура
Описание
Клавиатура Qumo Eagle PRO в черном цвете с декорированием игровых и функциональных клавиш станет помощником и в работе, и когда вы решили немного расслабиться, включив любимую игру. Классическая клавиатура наделена цифровым блоком и использует мембранный механизм клавиш. Всего модель насчитывает 114 клавиш, среди которых 10 представляют дополнительные клавиши с функциями мультимедиа. Qumo Eagle PRO – это проводная клавиатура, подсоединяемая к ПК посредством USB. Длины кабеля 1.8 м будет достаточно даже при обустроенном рабочем месте с присутствием компьютерного стола со всеми его элементами для комфортного пользования. Клавиатура изготовлена из прочнейшего пластика, что гарантирует ей длительный срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Qumo Desert Eagle Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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