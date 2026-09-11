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Батарейка литиевая Panasonic Lithium Power CR-2025EL/1BP в блистере 1шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейка литиевая Panasonic Lithium Power CR-2025EL/1BP в блистере 1шт

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Батарейка литиевая Panasonic Lithium Power CR-2025EL/1BP в блистере 1шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653974
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Батарейка
Размеры в упаковке, см
12х5х1
Вес, г.
30

Описание товара Батарейка литиевая Panasonic Lithium Power CR-2025EL/1BP в блистере 1шт

Дисковая литиевая батарейка Lithium Power CR2025 от Panasonic подарит стабильную энергию Вашему компактному электронному прибору на долгое время. Отличается великолепной способностью работать при любых температурных условиях.

Отзывы о товаре Батарейка литиевая Panasonic Lithium Power CR-2025EL/1BP в блистере 1шт




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Батарейка
Описание
Дисковая литиевая батарейка Lithium Power CR2025 от Panasonic подарит стабильную энергию Вашему компактному электронному прибору на долгое время. Отличается великолепной способностью работать при любых температурных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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