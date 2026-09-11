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Ноутбук Gigabyte 16" G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte 16" G6 KF Black (KF-G3KZ853SD)

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Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 10
Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 11
Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte G6
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 11
  • Ноутбук Gigabyte 16&quot; G6 KF Black (KF-G3KZ853SD) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653754
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte G6
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
12650H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х34х12
Вес, кг.
3.9

Описание товара Ноутбук Gigabyte 16" G6 KF Black (KF-G3KZ853SD)

Ноутбуки Gigabyte представляют собой идеально сбалансированное сочетание производительности и функциональности, подходящее как для профессиональных задач, так и для развлечений. Будучи оснащенными современными характеристиками, эти устройства обеспечивают надежность и эффективность. Дисплей диагональю 16 дюймов позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями, что особенно важно для задач, связанных с графикой или мультимедийным контентом. Графический контроллер nVidia GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти обеспечивает потрясающую реалистичность и плавность даже в требовательных играх и приложениях. Ноутбук работает на базе процессора от Intel, который гарантирует высокую производительность при выполнении любых задач. Оперативная память объемом 16 ГБ дополнительно поддерживает многозадачность и высокую скорость работы устройства, а SSD-накопитель емкостью 512 ГБ обеспечивает необходимые объемы хранения и быструю загрузку данных. Компьютер оснащен современными интерфейсами, включая один порт USB 2.0, один порт USB 3.0 и два порта USB Type-C, что предоставляет пользователю максимальную гибкость в подключении периферийных устройств. Поддержка Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное соединение с другими устройствами. Отличительной особенностью является подсветка клавиатуры, которая делает работу удобной даже в условиях недостаточного освещения. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что делает его легким и удобным в перемещении без ущерба для прочности. Операционная система DOS позволяет пользователям установить желаемое программное обеспечение по своему усмотрению, предоставляя полную свободу в настройке системы под свои нужды. Отсутствие оптического привода также делает устройство более легким и современным, учитывая тенденции к отказу от физических носителей информации. Ноутбуки Gigabyte - это надежный спутник для тех, кто ценит производительность, современный дизайн и мобильность.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte 16" G6 KF Black (KF-G3KZ853SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte G6
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
12650H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Gigabyte представляют собой идеально сбалансированное сочетание производительности и функциональности, подходящее как для профессиональных задач, так и для развлечений. Будучи оснащенными современными характеристиками, эти устройства обеспечивают надежность и эффективность. Дисплей диагональю 16 дюймов позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями, что особенно важно для задач, связанных с графикой или мультимедийным контентом. Графический контроллер nVidia GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти обеспечивает потрясающую реалистичность и плавность даже в требовательных играх и приложениях. Ноутбук работает на базе процессора от Intel, который гарантирует высокую производительность при выполнении любых задач. Оперативная память объемом 16 ГБ дополнительно поддерживает многозадачность и высокую скорость работы устройства, а SSD-накопитель емкостью 512 ГБ обеспечивает необходимые объемы хранения и быструю загрузку данных. Компьютер оснащен современными интерфейсами, включая один порт USB 2.0, один порт USB 3.0 и два порта USB Type-C, что предоставляет пользователю максимальную гибкость в подключении периферийных устройств. Поддержка Bluetooth версии 5.2 обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное соединение с другими устройствами. Отличительной особенностью является подсветка клавиатуры, которая делает работу удобной даже в условиях недостаточного освещения. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что делает его легким и удобным в перемещении без ущерба для прочности. Операционная система DOS позволяет пользователям установить желаемое программное обеспечение по своему усмотрению, предоставляя полную свободу в настройке системы под свои нужды. Отсутствие оптического привода также делает устройство более легким и современным, учитывая тенденции к отказу от физических носителей информации. Ноутбуки Gigabyte - это надежный спутник для тех, кто ценит производительность, современный дизайн и мобильность.
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Отзывы


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