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Портативная акустика Marshall Stanmore III Cream купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Marshall Stanmore III Cream

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Портативная акустика Marshall Stanmore III Cream - фото 1
Портативная акустика Marshall Stanmore III Cream - фото 2
Портативная акустика Marshall Stanmore III Cream - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
80
  • Портативная акустика Marshall Stanmore III Cream - фото 1
  • Портативная акустика Marshall Stanmore III Cream - фото 2
  • Портативная акустика Marshall Stanmore III Cream - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652989
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Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
активная
Мощность, Вт
80
Количество полос AC
2
Габаритные размеры
350x203x188
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х20
Вес, кг.
6.1

Описание товара Портативная акустика Marshall Stanmore III Cream

Занимая среднее или главное место в нашей домашней линейке, Stanmore III имеет еще более широкий звуковой диапазон, чем ее предшественница. Привносит экспансивный звук Marshall в домашнее звучание. Эта Bluetooth колонка была разработана для более захватывающих ощущений и работает как мощная акустическая домашняя система. наполняющий помещение звук Stanmore III имеет еще более широкий звуковой диапазон, чем ее предшественница.

Отзывы о товаре Портативная акустика Marshall Stanmore III Cream




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
активная
Мощность, Вт
80
Количество полос AC
2
Габаритные размеры
350x203x188
Страна производитель
Китай
Описание
Занимая среднее или главное место в нашей домашней линейке, Stanmore III имеет еще более широкий звуковой диапазон, чем ее предшественница. Привносит экспансивный звук Marshall в домашнее звучание. Эта Bluetooth колонка была разработана для более захватывающих ощущений и работает как мощная акустическая домашняя система. наполняющий помещение звук Stanmore III имеет еще более широкий звуковой диапазон, чем ее предшественница.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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