Портативная акустика Marshall Stanmore III Cream
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652989
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
активная
Мощность, Вт
80
Количество полос AC
2
Габаритные размеры
350x203x188
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х20
Вес, кг.
6.1
Описание товара Портативная акустика Marshall Stanmore III Cream
Занимая среднее или главное место в нашей домашней линейке, Stanmore III имеет еще более широкий звуковой диапазон, чем ее предшественница. Привносит экспансивный звук Marshall в домашнее звучание. Эта Bluetooth колонка была разработана для более захватывающих ощущений и работает как мощная акустическая домашняя система. наполняющий помещение звук Stanmore III имеет еще более широкий звуковой диапазон, чем ее предшественница.
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
активная
Мощность, Вт
80
Количество полос AC
2
Габаритные размеры
350x203x188
Страна производитель
Китай
Занимая среднее или главное место в нашей домашней линейке, Stanmore III имеет еще более широкий звуковой диапазон, чем ее предшественница. Привносит экспансивный звук Marshall в домашнее звучание. Эта Bluetooth колонка была разработана для более захватывающих ощущений и работает как мощная акустическая домашняя система. наполняющий помещение звук Stanmore III имеет еще более широкий звуковой диапазон, чем ее предшественница.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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