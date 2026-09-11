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Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA)

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Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 1
Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 2
Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 3
Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 4
Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 5
Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 6
Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB, USB Type-C
  • Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 1
  • Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 2
  • Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 3
  • Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 4
  • Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 5
  • Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 6
  • Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652980
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Характеристики

Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
64?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB, USB Type-C
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х11
Вес, г.
700

Описание товара Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA)

Cloud III — игровые наушники нового поколения, которые смогут привлечь внимание геймеров по всему миру и покорить рынок — мы в этом не сомневаемся!”, говорит Маркус Херманн, глава отдела устройств для игр на ПК в HyperX. “Во время разработки этой гарнитуры наши инженеры и дизайнеры сосредоточили свои усилия на том, чтобы как можно эффективнее улучшить эргономику девайса в сравнении с Cloud II и сделать ношение Cloud III как можно более комфортным. Для этого они подробно изучили каждый аспект, подобрали очень качественные материалы и, конечно же, добились поставленной цели. Также мы еще лучше настроили звук в динамиках и добавили 10-миллиметровый микрофон с металлическим поп-фильтром внутри и хорошим шумоподавлением”, продолжает он. Кроме поддержки DTS Headphone:xи больших динамиков диаметром 53 мм, в новой гарнитуре Cloud III есть и еще одно важное свойство, если говорить о звуке. Это тонкая акустическая настройка звучания, за счет чего любые мелкие детали передаются точнее. Этим конечно в 2023 году опытного геймера уже не удивишь, но всё же: у наушников мягкие амбушюры, наполненные пеной с эффектом памяти, и такое же мягкое оголовье с наполнителем. Для общения с тиммейтами инженеры установили на левую чашку Cloud III 10-миллиметровый микрофон с хорошим шумоподавлением и сетчатым металлическим поп-фильтром внутри. А чтобы управлять громкостью и отключать звук микрофона разработчики предусмотрели удобные регуляторы.

Отзывы о товаре Наушники HyperX Cloud III чёрно-красная (727A9AA)




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Характеристики
Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
64?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB, USB Type-C
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Cloud III — игровые наушники нового поколения, которые смогут привлечь внимание геймеров по всему миру и покорить рынок — мы в этом не сомневаемся!”, говорит Маркус Херманн, глава отдела устройств для игр на ПК в HyperX. “Во время разработки этой гарнитуры наши инженеры и дизайнеры сосредоточили свои усилия на том, чтобы как можно эффективнее улучшить эргономику девайса в сравнении с Cloud II и сделать ношение Cloud III как можно более комфортным. Для этого они подробно изучили каждый аспект, подобрали очень качественные материалы и, конечно же, добились поставленной цели. Также мы еще лучше настроили звук в динамиках и добавили 10-миллиметровый микрофон с металлическим поп-фильтром внутри и хорошим шумоподавлением”, продолжает он. Кроме поддержки DTS Headphone:xи больших динамиков диаметром 53 мм, в новой гарнитуре Cloud III есть и еще одно важное свойство, если говорить о звуке. Это тонкая акустическая настройка звучания, за счет чего любые мелкие детали передаются точнее. Этим конечно в 2023 году опытного геймера уже не удивишь, но всё же: у наушников мягкие амбушюры, наполненные пеной с эффектом памяти, и такое же мягкое оголовье с наполнителем. Для общения с тиммейтами инженеры установили на левую чашку Cloud III 10-миллиметровый микрофон с хорошим шумоподавлением и сетчатым металлическим поп-фильтром внутри. А чтобы управлять громкостью и отключать звук микрофона разработчики предусмотрели удобные регуляторы.
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Отзывы


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