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Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104)

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Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 1
Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 2
Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 3
Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 4
Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 5
Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 6
Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 7
Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 8
Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 9
Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 10
Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 11
Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 1
  • Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 2
  • Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 3
  • Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 4
  • Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 5
  • Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 6
  • Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 7
  • Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 8
  • Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 9
  • Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 10
  • Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 11
  • Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702025
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Система активного шумоподавления
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
28
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
120

Описание товара Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104)

Эргономичная конструкция наушников HUAWEI FreeArc обеспечивает надежную посадку, являясь первыми наушниками Huawei открытого типа с заушными дужками, изящными изгибами и воздухопроницаемостью, а также комфортным прослушиванием. Конструкция наушников C-bridge разработана на основе эргономического анализа более 10 000 изгибов ушной раковины4 и тщательно оптимизирована, чтобы обеспечить максимальное удобство при ношении и захватывающее прослушивание. HUAWEI FreeArc изготовлен из высокопрочного никель-титанового сплава толщиной 0,7 мм, который обеспечивает проверенную прочность5 и гибкую форму, которая адаптируется к разной форме ушей. Легкие наушники-вкладыши на 81,5% покрыты мягким жидким силиконом и сертифицированы медалью SGS Smart Green , что обеспечивает комфорт при длительном ношении. Инновационная конструкция открытого типа позволяет вам слышать окружающие звуки, независимо от того, занимаетесь ли вы спортом, находитесь на работе или просто гуляете.

Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Система активного шумоподавления
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
28
Способ зарядки чехла
беспроводной
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Эргономичная конструкция наушников HUAWEI FreeArc обеспечивает надежную посадку, являясь первыми наушниками Huawei открытого типа с заушными дужками, изящными изгибами и воздухопроницаемостью, а также комфортным прослушиванием. Конструкция наушников C-bridge разработана на основе эргономического анализа более 10 000 изгибов ушной раковины4 и тщательно оптимизирована, чтобы обеспечить максимальное удобство при ношении и захватывающее прослушивание. HUAWEI FreeArc изготовлен из высокопрочного никель-титанового сплава толщиной 0,7 мм, который обеспечивает проверенную прочность5 и гибкую форму, которая адаптируется к разной форме ушей. Легкие наушники-вкладыши на 81,5% покрыты мягким жидким силиконом и сертифицированы медалью SGS Smart Green , что обеспечивает комфорт при длительном ношении. Инновационная конструкция открытого типа позволяет вам слышать окружающие звуки, независимо от того, занимаетесь ли вы спортом, находитесь на работе или просто гуляете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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