Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104)
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Характеристики
Описание товара Наушники Huawei FreeArc Gray (55038104)
Эргономичная конструкция наушников HUAWEI FreeArc обеспечивает надежную посадку, являясь первыми наушниками Huawei открытого типа с заушными дужками, изящными изгибами и воздухопроницаемостью, а также комфортным прослушиванием. Конструкция наушников C-bridge разработана на основе эргономического анализа более 10 000 изгибов ушной раковины4 и тщательно оптимизирована, чтобы обеспечить максимальное удобство при ношении и захватывающее прослушивание. HUAWEI FreeArc изготовлен из высокопрочного никель-титанового сплава толщиной 0,7 мм, который обеспечивает проверенную прочность5 и гибкую форму, которая адаптируется к разной форме ушей. Легкие наушники-вкладыши на 81,5% покрыты мягким жидким силиконом и сертифицированы медалью SGS Smart Green , что обеспечивает комфорт при длительном ношении. Инновационная конструкция открытого типа позволяет вам слышать окружающие звуки, независимо от того, занимаетесь ли вы спортом, находитесь на работе или просто гуляете.
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