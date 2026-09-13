Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705102
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
130
Описание товара Наушники Soundcore Sport X20 (A3968G61) Green
Anker soundcore Sport X20 - полностью беспроводные, внутриканальные спортивные наушники с гибким ушным крючком и системой активного шумоподавления. Способны работать до 48 часов, а благодаря функции быстрой зарядки вы без промедления можете приступить к тренировке.
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Anker soundcore Sport X20 - полностью беспроводные, внутриканальные спортивные наушники с гибким ушным крючком и системой активного шумоподавления. Способны работать до 48 часов, а благодаря функции быстрой зарядки вы без промедления можете приступить к тренировке.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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