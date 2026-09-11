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Soulfly - Savages (coloured) (0727361316143) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Soulfly - Savages (coloured) (0727361316143) виниловая пластинка

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0727361316143, Виниловая пластинкаSoulfly, Savages (coloured)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652429
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soulfly - Savages (coloured) (0727361316143) виниловая пластинка

Добавьте в свою коллекцию настоящий колорит с виниловой пластинкой Soulfly / Savages (Gold Limited) (2LP). Альбом Savages от Soulfly - это настоящая бомба, взрывающая все стандарты металла. Их смешение хардкора, трэша и грува создает неповторимую энергетику и мощь. Metal Hammer назвал этот альбом миной, заточенной на фатальную силу. Купить виниловую пластинку Soulfly / Savages (Gold Limited) (2LP) и ощутить весь переплетенный хаос звуков, который Soulfly выбрасывает прямо на вашу вертушку. С ограниченным выпуском в золотом цвете, эта виниловая пластинка станет неотъемлемой частью вашей коллекции и олицетворением металлического духа.

Отзывы о товаре Soulfly - Savages (coloured) (0727361316143) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Добавьте в свою коллекцию настоящий колорит с виниловой пластинкой Soulfly / Savages (Gold Limited) (2LP). Альбом Savages от Soulfly - это настоящая бомба, взрывающая все стандарты металла. Их смешение хардкора, трэша и грува создает неповторимую энергетику и мощь. Metal Hammer назвал этот альбом миной, заточенной на фатальную силу. Купить виниловую пластинку Soulfly / Savages (Gold Limited) (2LP) и ощутить весь переплетенный хаос звуков, который Soulfly выбрасывает прямо на вашу вертушку. С ограниченным выпуском в золотом цвете, эта виниловая пластинка станет неотъемлемой частью вашей коллекции и олицетворением металлического духа.
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Soulfly - Savages (coloured) (0727361316143) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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