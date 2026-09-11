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0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка

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0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 1
0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 2
0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 3
0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 4
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0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 8
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0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 11
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0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
MONSTER
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 1
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 2
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 3
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 4
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 5
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 6
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 7
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 8
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 9
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 10
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 11
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 12
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 13
  • 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652414
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072111493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
MONSTER
Трек-лист
Whats The Frequency, Kennethx, Crush With Eyeliner, King Of Comedy, I Dont Sleep, I Dream, Star 69, Strange Currencies, Tongue, Bang And Blame, I Took Your Name, Let Me In, Circus Envy, You, Whats The Frequency, Kennethx (Remix), Crush With Eyeliner (Remix), King Of Comedy (Remix), I Dont Sleep, I Dream (Remix), Star 69 (Remix), Strange Currencies (Remix), Tongue (Remix), Bang And Blame (Remix), I Took Your Name (Remix), Let Me In (Remix), Circus Envy (Remix), You (Remix)
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка

Ремастированное с оригинальных аналоговых мастер-лент переиздание девятого студийного альбома рок-группы R.E.M., вышедшего в 1994 году. Юбилейное и расширенное, приуроченное к 25-ти летию выхода альбома издание на двойном 180-ти граммовом аудиофильском виниле содержит ремиксы на оригинальные альбомные треки. Американская рок-группа R.E.M. образовалась в 1980 году. Коллектив быстро получил популярность, которая не оставляла их на протяжении 31 года, вплоть до распада в 2011 году. В заслугах коллектива - огромное влияние, которое было оказано на жанр альтернативный рок. В активе группы три премии Грэмми, также она включена в Зал Славы Рок-н-ролла. За свою карьеру коллектив выпустил 15 студийных и 2 концертных альбома, а также множество синглов и компиляций - общий тираж пластинок превысил 85 миллионов копий.

Отзывы о товаре 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072111493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
MONSTER
Трек-лист
Whats The Frequency, Kennethx, Crush With Eyeliner, King Of Comedy, I Dont Sleep, I Dream, Star 69, Strange Currencies, Tongue, Bang And Blame, I Took Your Name, Let Me In, Circus Envy, You, Whats The Frequency, Kennethx (Remix), Crush With Eyeliner (Remix), King Of Comedy (Remix), I Dont Sleep, I Dream (Remix), Star 69 (Remix), Strange Currencies (Remix), Tongue (Remix), Bang And Blame (Remix), I Took Your Name (Remix), Let Me In (Remix), Circus Envy (Remix), You (Remix)
Ремастированное издание
да
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ремастированное с оригинальных аналоговых мастер-лент переиздание девятого студийного альбома рок-группы R.E.M., вышедшего в 1994 году. Юбилейное и расширенное, приуроченное к 25-ти летию выхода альбома издание на двойном 180-ти граммовом аудиофильском виниле содержит ремиксы на оригинальные альбомные треки. Американская рок-группа R.E.M. образовалась в 1980 году. Коллектив быстро получил популярность, которая не оставляла их на протяжении 31 года, вплоть до распада в 2011 году. В заслугах коллектива - огромное влияние, которое было оказано на жанр альтернативный рок. В активе группы три премии Грэмми, также она включена в Зал Славы Рок-н-ролла. За свою карьеру коллектив выпустил 15 студийных и 2 концертных альбома, а также множество синглов и компиляций - общий тираж пластинок превысил 85 миллионов копий.
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Отзывы


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