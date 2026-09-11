0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0888072111493, R.E.M., Monster виниловая пластинка
Ремастированное с оригинальных аналоговых мастер-лент переиздание девятого студийного альбома рок-группы R.E.M., вышедшего в 1994 году. Юбилейное и расширенное, приуроченное к 25-ти летию выхода альбома издание на двойном 180-ти граммовом аудиофильском виниле содержит ремиксы на оригинальные альбомные треки. Американская рок-группа R.E.M. образовалась в 1980 году. Коллектив быстро получил популярность, которая не оставляла их на протяжении 31 года, вплоть до распада в 2011 году. В заслугах коллектива - огромное влияние, которое было оказано на жанр альтернативный рок. В активе группы три премии Грэмми, также она включена в Зал Славы Рок-н-ролла. За свою карьеру коллектив выпустил 15 студийных и 2 концертных альбома, а также множество синглов и компиляций - общий тираж пластинок превысил 85 миллионов копий.
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