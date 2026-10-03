Картридж лазерный Cactus CS-TK6325 TK-6325 черный (35000стр.) для Kyocera TASKalfa 4002i/5002i/6002i
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
В наличии
Код товара: 651119
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 220 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
58х13х8
Вес, кг.
1
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK6325 TK-6325 черный (35000стр.) для Kyocera TASKalfa 4002i/5002i/6002i
Картридж Cactus CS-TK6325 обеспечивает бесперебойную работу и качественную печать различных документов, графиков, иллюстраций. В данном картридже используются стойкие красящие частицы на основе тонера черного цвета, которые позволяют получать реалистичные изображения с глубокими оттенками. Этот расходный материал предназначен для обслуживания принтеров Kyocera из серии TASKalfa с лазерной технологией. Cactus CS-TK6325RU обладает повышенным ресурсом и позволяет выполнить печать большого количества страниц – около 35000.
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Картридж Cactus CS-TK6325 обеспечивает бесперебойную работу и качественную печать различных документов, графиков, иллюстраций. В данном картридже используются стойкие красящие частицы на основе тонера черного цвета, которые позволяют получать реалистичные изображения с глубокими оттенками. Этот расходный материал предназначен для обслуживания принтеров Kyocera из серии TASKalfa с лазерной технологией. Cactus CS-TK6325RU обладает повышенным ресурсом и позволяет выполнить печать большого количества страниц – около 35000.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж лазерный Cactus CS-TK6325 TK-6325 черный (35000стр.) для Kyocera TASKalfa 4002i/5002i/6002i - данный товар вы можете купить по цене 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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