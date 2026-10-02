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Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9'', цвет серый (20476) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9'', цвет серый (20476)

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Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9&#039;&#039;, цвет серый (20476) - фото 1
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Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9&#039;&#039;, цвет серый (20476) - фото 7
Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9&#039;&#039;, цвет серый (20476) - фото 8
Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9&#039;&#039;, цвет серый (20476) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Тип товара
чехол
Материал
полиуретан
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
14
Ручка для переноски
нет
Цвет
серый
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  • Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9&#039;&#039;, цвет серый (20476) - фото 2
  • Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9&#039;&#039;, цвет серый (20476) - фото 3
  • Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9&#039;&#039;, цвет серый (20476) - фото 4
  • Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9&#039;&#039;, цвет серый (20476) - фото 5
  • Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9&#039;&#039;, цвет серый (20476) - фото 6
  • Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9&#039;&#039;, цвет серый (20476) - фото 7
  • Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9&#039;&#039;, цвет серый (20476) - фото 8
  • Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9&#039;&#039;, цвет серый (20476) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
840 руб.  1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650946
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Тип товара
чехол
Материал
полиуретан
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
14
Ручка для переноски
нет
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х4
Вес, г.
350

Описание товара Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9'', цвет серый (20476)

Чехол UGREEN для ноутбуков с диагональю до 14 дюймов — это надёжная и элегантная защита вашего устройства. Компактный и стильный, он выполнен из прочного полиуретана, который устойчив к ежедневным нагрузкам. Серый цвет добавляет современности и универсально сочетается с любым стилем. Такой чехол удобно брать с собой в поездку, офис или на встречу — ноутбук всегда будет защищён от царапин и лёгких повреждений.

Отзывы о товаре Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9'', цвет серый (20476)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Тип товара
чехол
Материал
полиуретан
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
14
Ручка для переноски
нет
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол UGREEN для ноутбуков с диагональю до 14 дюймов — это надёжная и элегантная защита вашего устройства. Компактный и стильный, он выполнен из прочного полиуретана, который устойчив к ежедневным нагрузкам. Серый цвет добавляет современности и универсально сочетается с любым стилем. Такой чехол удобно брать с собой в поездку, офис или на встречу — ноутбук всегда будет защищён от царапин и лёгких повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9'', цвет серый (20476) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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