Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9'', цвет серый (20476)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Тип товара
чехол
Материал
полиуретан
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
14
Ручка для переноски
нет
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%840 руб. 1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650946
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Тип товара
чехол
Материал
полиуретан
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
14
Ручка для переноски
нет
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х4
Вес, г.
350
Описание товара Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9'', цвет серый (20476)
Чехол UGREEN для ноутбуков с диагональю до 14 дюймов — это надёжная и элегантная защита вашего устройства. Компактный и стильный, он выполнен из прочного полиуретана, который устойчив к ежедневным нагрузкам. Серый цвет добавляет современности и универсально сочетается с любым стилем. Такой чехол удобно брать с собой в поездку, офис или на встречу — ноутбук всегда будет защищён от царапин и лёгких повреждений.
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Бренд
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Тип товара
чехол
Материал
полиуретан
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
14
Ручка для переноски
нет
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Чехол UGREEN для ноутбуков с диагональю до 14 дюймов — это надёжная и элегантная защита вашего устройства. Компактный и стильный, он выполнен из прочного полиуретана, который устойчив к ежедневным нагрузкам. Серый цвет добавляет современности и универсально сочетается с любым стилем. Такой чехол удобно брать с собой в поездку, офис или на встречу — ноутбук всегда будет защищён от царапин и лёгких повреждений.
Чехол для ноутбука UGREEN Portable Laptop Sleeve Case 14-14.9'', цвет серый (20476) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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