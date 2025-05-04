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Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985)

28 Отзывы
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Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 1
Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 2
Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 3
Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 4
Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 5
Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 6
Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 7
Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Цвет
серый
  • Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 1
  • Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 2
  • Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 3
  • Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 4
  • Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 5
  • Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 6
  • Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 7
  • Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
730 руб.  1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650945
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х4
Вес, г.
350

Описание товара Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985)

Чехол для ноутбука UGREEN LP187 предназначен для размещения вашего MacBook / Chromebook / Notebook / Surface Pro с размером экрана до 13.3 дюймов во время путешествий. Сумка изготовлена из водонепроницаемых и ударопрочных материалов, которая защитит ваш ноутбук от большинства потенциальных рисков на дороге, таких как брызги воды, падение, удары. Вода, которая падает на ткань, просто соскальзывает и не оставляет влажного пятна. Сумка для ноутбука состоит из нескольких мягких прослоек ткани, что обеспечивает всестороннюю защиту вашего устройства, эффективно рассеивая удары при падении. Лёгкий и портативный. Чехол для ноутбука изготовлен из сверхлегких прочных материалов и имеет элегантный размер, что делает его очень подходящим для путешествий. Высококачественная гладкая и прочная молния обеспечит вам приятное использование и длительное время. Чехол легко положить в дорожную сумку, рюкзак.

Отзывы о товаре Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985)

Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Петр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Если нужна какая нибудь приблуда к мобильным устройствам, то мой выбор ugreen. Теперь хожу с компактной папочкой как Серега(Панин) из фильма «жмурки»
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто СУПЕР!!! Модель (размер) 13-13.9. Macbook 13.6 M4 в противоударной чехле вмещается как родной!!
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Julia R.

Достоинства:


Комментарий:
Качественнный! На замену incase, который прослужил мне 8 лет, вполне! Исполнение отличное, фурнитура ок, бегунок бегает отлично, внутри приятный подклад плюшевый. MacAir 13 дюймов в пластмассовом каркасе вошел хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
mr. User

Достоинства:


Комментарий:
Шикарнейший чехол, в обшивке паралон, защитит от несерьезных ударов, Хонор 14 влез как в родной, съемная петля для руки. Рекомендую продавца!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол просто бомба! Идеально прошит, очень дорого смотрится. Материал по типа замши, очень удобно держать, внутри по типа флисового подклада.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
чехол отличный, но коробка пришла помятой
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Натали

Достоинства:


Комментарий:
Хотела полностью закрытый чехол для хранения и поездок, чтобы внутрь не попадали пыль и мусор. Apple Macbook Pro 14 влез с запасом. Думаю, с пластиковым чехлом-накладкой, тоже влезет. Кладу с собой ещё тонкий блокнот, ручку и кабель для телефона. Блоки/адаптеры питания лучше не класть, тесно и будет давить на крышки ноутбука. Внешний материал приятный (если с ним что-то случится в ближайшее время — дополню отзыв), швы аккуратные, замок надежный. А внутри боковых стенок что-то похожее на поролон. Есть ремешок для руки, но носить так страшновато. Какой-нибудь macbook air может быть ок, но macbook pro 14 весом 1,62 кг уже растягивает место, где пришит ремешок (на фото). Чехол прилично добавляет толщины ноутбуку, поэтому если нужно что-то компактное, то выбирайте кожаные кармашки/конвертики. Вместе с ноутбуком внутри толщина стала примерно 3,8-4 см. Чехлом довольна. Докуплю ещё что-то менее объёмное в будущем.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Артур К.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, нечего добавить.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Иван Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, мак 13" на м2 влезает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол. Приятный серый цвет. Идеально подходит под HP 830/630 модели (диагональ 13.3)
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный чехол, в фирменной упаковке, он просто великолепен
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чехол! Берите, не пожалеете! Угрин это бренд который делает действительно качественные вещи
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Даниил А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол, толстый - мак будет в безопасности Воду отталкивает, но змейка не влагозащитная
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Клевый чехол, мягкий, внутри будто плюшевый. Ноут в безопасности.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Топ качество Ugreen делает вещь! на Мак Air 13.6 с запасом
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Олег Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол. Asus ROG Zephyrus G14 2024 влез идеально.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень приятный на ощупь, мягкий, качественно сделанный чехол. Брал для для MacBook Air M1. Поместился превосходно. Идеально подходит для 13 дюймов. Самое главное, что Мак в этом чехле максимально защищен. Внутренняя подложка очень мягкая, приятная на ощупь. В верхней части чехла расположена потайная молния с подвесом из резины с тиснением. Помимо этого, есть дополнительный пыле-барьер. Позже заказал маленькую сумочку для зарядки и проводов также от фирмы UGREEN, из точно такого же материала, того же цвета. Получился отличный набор. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
Идеально подходит для последнего макбука про на 14 дюймов. Отличное качество
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол очень хороший. Использую для планшета самсунг 8+. Однозначно советую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка классная и очень подошла для 13 ноута
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасное качество. Макбук на 13 дюймов с запасом
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная штука водить с собой. Мак идеально входит
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2024
Кокшаров Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая защита ноута, качественный приятный материал, надёжная молния.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол классный,приятный на ощупь,хорошо защищает,размер прям подёшёл! Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для MacBook Pro m3 14“ , подошел идеально. Были сомнения на счет 13" , но больше и не надо. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Никита Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Материал приятный. Размер идеальный для макбука 13’’. Не болтается внутри. Хороший замок. Цена высока для подобного изделия - это факт, но аналогов не нашел такого же качества.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для MacBook Air M1. Есть небольшие зазоры между ноутбуком и чехлом, но в целом это некритично Чехол очень качественный и красивый Плотный, внутри мягкий, так что даже с небольшим пространством внутри ноутбук останется в целости и сохранности
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Данила К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол, подошел под MacBook Air 13.6



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Чехол
Тип товара
чехол
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол для ноутбука UGREEN LP187 предназначен для размещения вашего MacBook / Chromebook / Notebook / Surface Pro с размером экрана до 13.3 дюймов во время путешествий. Сумка изготовлена из водонепроницаемых и ударопрочных материалов, которая защитит ваш ноутбук от большинства потенциальных рисков на дороге, таких как брызги воды, падение, удары. Вода, которая падает на ткань, просто соскальзывает и не оставляет влажного пятна. Сумка для ноутбука состоит из нескольких мягких прослоек ткани, что обеспечивает всестороннюю защиту вашего устройства, эффективно рассеивая удары при падении. Лёгкий и портативный. Чехол для ноутбука изготовлен из сверхлегких прочных материалов и имеет элегантный размер, что делает его очень подходящим для путешествий. Высококачественная гладкая и прочная молния обеспечит вам приятное использование и длительное время. Чехол легко положить в дорожную сумку, рюкзак.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Петр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Если нужна какая нибудь приблуда к мобильным устройствам, то мой выбор ugreen. Теперь хожу с компактной папочкой как Серега(Панин) из фильма «жмурки»
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Просто СУПЕР!!! Модель (размер) 13-13.9. Macbook 13.6 M4 в противоударной чехле вмещается как родной!!
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Julia R.

Достоинства:


Комментарий:
Качественнный! На замену incase, который прослужил мне 8 лет, вполне! Исполнение отличное, фурнитура ок, бегунок бегает отлично, внутри приятный подклад плюшевый. MacAir 13 дюймов в пластмассовом каркасе вошел хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
mr. User

Достоинства:


Комментарий:
Шикарнейший чехол, в обшивке паралон, защитит от несерьезных ударов, Хонор 14 влез как в родной, съемная петля для руки. Рекомендую продавца!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол просто бомба! Идеально прошит, очень дорого смотрится. Материал по типа замши, очень удобно держать, внутри по типа флисового подклада.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
чехол отличный, но коробка пришла помятой
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Натали

Достоинства:


Комментарий:
Хотела полностью закрытый чехол для хранения и поездок, чтобы внутрь не попадали пыль и мусор. Apple Macbook Pro 14 влез с запасом. Думаю, с пластиковым чехлом-накладкой, тоже влезет. Кладу с собой ещё тонкий блокнот, ручку и кабель для телефона. Блоки/адаптеры питания лучше не класть, тесно и будет давить на крышки ноутбука. Внешний материал приятный (если с ним что-то случится в ближайшее время — дополню отзыв), швы аккуратные, замок надежный. А внутри боковых стенок что-то похожее на поролон. Есть ремешок для руки, но носить так страшновато. Какой-нибудь macbook air может быть ок, но macbook pro 14 весом 1,62 кг уже растягивает место, где пришит ремешок (на фото). Чехол прилично добавляет толщины ноутбуку, поэтому если нужно что-то компактное, то выбирайте кожаные кармашки/конвертики. Вместе с ноутбуком внутри толщина стала примерно 3,8-4 см. Чехлом довольна. Докуплю ещё что-то менее объёмное в будущем.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Артур К.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, нечего добавить.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Иван Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, мак 13" на м2 влезает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол. Приятный серый цвет. Идеально подходит под HP 830/630 модели (диагональ 13.3)
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный чехол, в фирменной упаковке, он просто великолепен
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чехол! Берите, не пожалеете! Угрин это бренд который делает действительно качественные вещи
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Даниил А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол, толстый - мак будет в безопасности Воду отталкивает, но змейка не влагозащитная
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Клевый чехол, мягкий, внутри будто плюшевый. Ноут в безопасности.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Артём

Достоинства:


Комментарий:
Топ качество Ugreen делает вещь! на Мак Air 13.6 с запасом
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Олег Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол. Asus ROG Zephyrus G14 2024 влез идеально.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень приятный на ощупь, мягкий, качественно сделанный чехол. Брал для для MacBook Air M1. Поместился превосходно. Идеально подходит для 13 дюймов. Самое главное, что Мак в этом чехле максимально защищен. Внутренняя подложка очень мягкая, приятная на ощупь. В верхней части чехла расположена потайная молния с подвесом из резины с тиснением. Помимо этого, есть дополнительный пыле-барьер. Позже заказал маленькую сумочку для зарядки и проводов также от фирмы UGREEN, из точно такого же материала, того же цвета. Получился отличный набор. Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
Идеально подходит для последнего макбука про на 14 дюймов. Отличное качество
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол очень хороший. Использую для планшета самсунг 8+. Однозначно советую.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка классная и очень подошла для 13 ноута
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасное качество. Макбук на 13 дюймов с запасом
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Классная штука водить с собой. Мак идеально входит
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2024
Кокшаров Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая защита ноута, качественный приятный материал, надёжная молния.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол классный,приятный на ощупь,хорошо защищает,размер прям подёшёл! Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для MacBook Pro m3 14“ , подошел идеально. Были сомнения на счет 13" , но больше и не надо. Рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Никита Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Материал приятный. Размер идеальный для макбука 13’’. Не болтается внутри. Хороший замок. Цена высока для подобного изделия - это факт, но аналогов не нашел такого же качества.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупала для MacBook Air M1. Есть небольшие зазоры между ноутбуком и чехлом, но в целом это некритично Чехол очень качественный и красивый Плотный, внутри мягкий, так что даже с небольшим пространством внутри ноутбук останется в целости и сохранности
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Данила К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чехол, подошел под MacBook Air 13.6


Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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