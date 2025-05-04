Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985)
Чехол для ноутбука UGREEN LP187 предназначен для размещения вашего MacBook / Chromebook / Notebook / Surface Pro с размером экрана до 13.3 дюймов во время путешествий. Сумка изготовлена из водонепроницаемых и ударопрочных материалов, которая защитит ваш ноутбук от большинства потенциальных рисков на дороге, таких как брызги воды, падение, удары. Вода, которая падает на ткань, просто соскальзывает и не оставляет влажного пятна. Сумка для ноутбука состоит из нескольких мягких прослоек ткани, что обеспечивает всестороннюю защиту вашего устройства, эффективно рассеивая удары при падении. Лёгкий и портативный. Чехол для ноутбука изготовлен из сверхлегких прочных материалов и имеет элегантный размер, что делает его очень подходящим для путешествий. Высококачественная гладкая и прочная молния обеспечит вам приятное использование и длительное время. Чехол легко положить в дорожную сумку, рюкзак.
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Достоинства:
Комментарий:
Если нужна какая нибудь приблуда к мобильным устройствам, то мой выбор ugreen. Теперь хожу с компактной папочкой как Серега(Панин) из фильма «жмурки»
Достоинства:
Комментарий:
Просто СУПЕР!!! Модель (размер) 13-13.9. Macbook 13.6 M4 в противоударной чехле вмещается как родной!!
Достоинства:
Комментарий:
Качественнный! На замену incase, который прослужил мне 8 лет, вполне! Исполнение отличное, фурнитура ок, бегунок бегает отлично, внутри приятный подклад плюшевый. MacAir 13 дюймов в пластмассовом каркасе вошел хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарнейший чехол, в обшивке паралон, защитит от несерьезных ударов, Хонор 14 влез как в родной, съемная петля для руки. Рекомендую продавца!
Достоинства:
Комментарий:
Чехол просто бомба! Идеально прошит, очень дорого смотрится. Материал по типа замши, очень удобно держать, внутри по типа флисового подклада.
Достоинства:
Комментарий:
чехол отличный, но коробка пришла помятой
Достоинства:
Комментарий:
Хотела полностью закрытый чехол для хранения и поездок, чтобы внутрь не попадали пыль и мусор. Apple Macbook Pro 14 влез с запасом. Думаю, с пластиковым чехлом-накладкой, тоже влезет. Кладу с собой ещё тонкий блокнот, ручку и кабель для телефона. Блоки/адаптеры питания лучше не класть, тесно и будет давить на крышки ноутбука. Внешний материал приятный (если с ним что-то случится в ближайшее время — дополню отзыв), швы аккуратные, замок надежный. А внутри боковых стенок что-то похожее на поролон. Есть ремешок для руки, но носить так страшновато. Какой-нибудь macbook air может быть ок, но macbook pro 14 весом 1,62 кг уже растягивает место, где пришит ремешок (на фото). Чехол прилично добавляет толщины ноутбуку, поэтому если нужно что-то компактное, то выбирайте кожаные кармашки/конвертики. Вместе с ноутбуком внутри толщина стала примерно 3,8-4 см. Чехлом довольна. Докуплю ещё что-то менее объёмное в будущем.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, нечего добавить.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, мак 13" на м2 влезает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол. Приятный серый цвет. Идеально подходит под HP 830/630 модели (диагональ 13.3)
Достоинства:
Комментарий:
Качественный чехол, в фирменной упаковке, он просто великолепен
Достоинства:
Комментарий:
отличный чехол! Берите, не пожалеете! Угрин это бренд который делает действительно качественные вещи
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол, толстый - мак будет в безопасности Воду отталкивает, но змейка не влагозащитная
Достоинства:
Комментарий:
Клевый чехол, мягкий, внутри будто плюшевый. Ноут в безопасности.
Достоинства:
Комментарий:
Топ качество Ugreen делает вещь! на Мак Air 13.6 с запасом
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол. Asus ROG Zephyrus G14 2024 влез идеально.
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятный на ощупь, мягкий, качественно сделанный чехол. Брал для для MacBook Air M1. Поместился превосходно. Идеально подходит для 13 дюймов. Самое главное, что Мак в этом чехле максимально защищен. Внутренняя подложка очень мягкая, приятная на ощупь. В верхней части чехла расположена потайная молния с подвесом из резины с тиснением. Помимо этого, есть дополнительный пыле-барьер. Позже заказал маленькую сумочку для зарядки и проводов также от фирмы UGREEN, из точно такого же материала, того же цвета. Получился отличный набор. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Идеально подходит для последнего макбука про на 14 дюймов. Отличное качество
Достоинства:
Комментарий:
Чехол очень хороший. Использую для планшета самсунг 8+. Однозначно советую.
Достоинства:
Комментарий:
Сумка классная и очень подошла для 13 ноута
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасное качество. Макбук на 13 дюймов с запасом
Достоинства:
Комментарий:
Классная штука водить с собой. Мак идеально входит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая защита ноута, качественный приятный материал, надёжная молния.
Достоинства:
Комментарий:
Чехол классный,приятный на ощупь,хорошо защищает,размер прям подёшёл! Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Брал для MacBook Pro m3 14“ , подошел идеально. Были сомнения на счет 13" , но больше и не надо. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Материал приятный. Размер идеальный для макбука 13’’. Не болтается внутри. Хороший замок. Цена высока для подобного изделия - это факт, но аналогов не нашел такого же качества.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для MacBook Air M1. Есть небольшие зазоры между ноутбуком и чехлом, но в целом это некритично Чехол очень качественный и красивый Плотный, внутри мягкий, так что даже с небольшим пространством внутри ноутбук останется в целости и сохранности
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол, подошел под MacBook Air 13.6
Отзывы о товаре Чехол для ноутбука UGREEN 13“-13.3”, цвет серый (60985)
Достоинства:
Комментарий:
Если нужна какая нибудь приблуда к мобильным устройствам, то мой выбор ugreen. Теперь хожу с компактной папочкой как Серега(Панин) из фильма «жмурки»
Достоинства:
Комментарий:
Просто СУПЕР!!! Модель (размер) 13-13.9. Macbook 13.6 M4 в противоударной чехле вмещается как родной!!
Достоинства:
Комментарий:
Качественнный! На замену incase, который прослужил мне 8 лет, вполне! Исполнение отличное, фурнитура ок, бегунок бегает отлично, внутри приятный подклад плюшевый. MacAir 13 дюймов в пластмассовом каркасе вошел хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарнейший чехол, в обшивке паралон, защитит от несерьезных ударов, Хонор 14 влез как в родной, съемная петля для руки. Рекомендую продавца!
Достоинства:
Комментарий:
Чехол просто бомба! Идеально прошит, очень дорого смотрится. Материал по типа замши, очень удобно держать, внутри по типа флисового подклада.
Достоинства:
Комментарий:
чехол отличный, но коробка пришла помятой
Достоинства:
Комментарий:
Хотела полностью закрытый чехол для хранения и поездок, чтобы внутрь не попадали пыль и мусор. Apple Macbook Pro 14 влез с запасом. Думаю, с пластиковым чехлом-накладкой, тоже влезет. Кладу с собой ещё тонкий блокнот, ручку и кабель для телефона. Блоки/адаптеры питания лучше не класть, тесно и будет давить на крышки ноутбука. Внешний материал приятный (если с ним что-то случится в ближайшее время — дополню отзыв), швы аккуратные, замок надежный. А внутри боковых стенок что-то похожее на поролон. Есть ремешок для руки, но носить так страшновато. Какой-нибудь macbook air может быть ок, но macbook pro 14 весом 1,62 кг уже растягивает место, где пришит ремешок (на фото). Чехол прилично добавляет толщины ноутбуку, поэтому если нужно что-то компактное, то выбирайте кожаные кармашки/конвертики. Вместе с ноутбуком внутри толщина стала примерно 3,8-4 см. Чехлом довольна. Докуплю ещё что-то менее объёмное в будущем.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, нечего добавить.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный, мак 13" на м2 влезает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол. Приятный серый цвет. Идеально подходит под HP 830/630 модели (диагональ 13.3)
Достоинства:
Комментарий:
Качественный чехол, в фирменной упаковке, он просто великолепен
Достоинства:
Комментарий:
отличный чехол! Берите, не пожалеете! Угрин это бренд который делает действительно качественные вещи
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол, толстый - мак будет в безопасности Воду отталкивает, но змейка не влагозащитная
Достоинства:
Комментарий:
Клевый чехол, мягкий, внутри будто плюшевый. Ноут в безопасности.
Достоинства:
Комментарий:
Топ качество Ugreen делает вещь! на Мак Air 13.6 с запасом
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол. Asus ROG Zephyrus G14 2024 влез идеально.
Достоинства:
Комментарий:
Очень приятный на ощупь, мягкий, качественно сделанный чехол. Брал для для MacBook Air M1. Поместился превосходно. Идеально подходит для 13 дюймов. Самое главное, что Мак в этом чехле максимально защищен. Внутренняя подложка очень мягкая, приятная на ощупь. В верхней части чехла расположена потайная молния с подвесом из резины с тиснением. Помимо этого, есть дополнительный пыле-барьер. Позже заказал маленькую сумочку для зарядки и проводов также от фирмы UGREEN, из точно такого же материала, того же цвета. Получился отличный набор. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Идеально подходит для последнего макбука про на 14 дюймов. Отличное качество
Достоинства:
Комментарий:
Чехол очень хороший. Использую для планшета самсунг 8+. Однозначно советую.
Достоинства:
Комментарий:
Сумка классная и очень подошла для 13 ноута
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасное качество. Макбук на 13 дюймов с запасом
Достоинства:
Комментарий:
Классная штука водить с собой. Мак идеально входит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая защита ноута, качественный приятный материал, надёжная молния.
Достоинства:
Комментарий:
Чехол классный,приятный на ощупь,хорошо защищает,размер прям подёшёл! Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Брал для MacBook Pro m3 14“ , подошел идеально. Были сомнения на счет 13" , но больше и не надо. Рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Материал приятный. Размер идеальный для макбука 13’’. Не болтается внутри. Хороший замок. Цена высока для подобного изделия - это факт, но аналогов не нашел такого же качества.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для MacBook Air M1. Есть небольшие зазоры между ноутбуком и чехлом, но в целом это некритично Чехол очень качественный и красивый Плотный, внутри мягкий, так что даже с небольшим пространством внутри ноутбук останется в целости и сохранности
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чехол, подошел под MacBook Air 13.6