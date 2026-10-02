Умные часы Xiaomi Watch S3 (BHR7873GL) Silver
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650575
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х7х4
Вес, г.
310
Описание товара Умные часы Xiaomi Watch S3 (BHR7873GL) Silver
Модель смарт-часов Xiaomi которые сочетают в себе мощь функций, изящество дизайна и передовые технологии. Это идеальный выбор для тех, кто хочет быть в курсе своего здоровья и оставаться на связи. Часы можно персонализировать, меняя циферблаты, что подчеркивает их уникальность и позволяет сочетать с вашим личным стилем. eSIM на часах позволяет использовать их независимо от смартфона, обеспечивая постоянное подключение и уведомления, даже когда ваш телефон не рядом.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
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Модель смарт-часов Xiaomi которые сочетают в себе мощь функций, изящество дизайна и передовые технологии. Это идеальный выбор для тех, кто хочет быть в курсе своего здоровья и оставаться на связи. Часы можно персонализировать, меняя циферблаты, что подчеркивает их уникальность и позволяет сочетать с вашим личным стилем. eSIM на часах позволяет использовать их независимо от смартфона, обеспечивая постоянное подключение и уведомления, даже когда ваш телефон не рядом.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
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