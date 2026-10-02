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Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех

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Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех - фото 1
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех - фото 2
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех - фото 3
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех - фото 4
Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех - фото 1
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех - фото 2
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех - фото 3
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех - фото 4
  • Ножовка по дереву &quot;Зубец&quot;, 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649358
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
545
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х14х3
Вес, г.
413

Описание товара Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23825 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 11 TPI, предназначена для пильных работ по древесине, фанере и ДСП. Подходит для двустороннего реза. Режущая часть с мелкими зубьями позволяет выполнять аккуратный и чистый распил. При необходимости кромку ножовки можно заточить. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотно из пружинной стали 65Mn отличается упругостью и износостойкостью.
  • Высокий ресурс работоспособности — зубья закалены до оптимальной твердости.
  • Защита от коррозии — на полотно нанесено лаковое покрытие.
  • Надежность — рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика и зафиксирована на полотне при помощи 3 винтов.
  • Комфорт во время работы — рукоятка обрезинена и надежно ложится в руку, что снижает нагрузку на кисть во время длительного пиления.



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Отзывы о товаре Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Ножовки
Тип товара
ножовка по дереву
Материал полотна
сталь 65 Mn
Материал рукояти
двухкомпонентный
Длина, мм
545
Страна производитель
Китай
Описание

Ножовка по дереву Сибртех «Зубец» 23825 с полотном длиной 450 мм, калеными зубьями с 2D-заточкой и шагом 11 TPI, предназначена для пильных работ по древесине, фанере и ДСП. Подходит для двустороннего реза. Режущая часть с мелкими зубьями позволяет выполнять аккуратный и чистый распил. При необходимости кромку ножовки можно заточить. Инструмент будет полезен в столярной мастерской, также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — полотно из пружинной стали 65Mn отличается упругостью и износостойкостью.
  • Высокий ресурс работоспособности — зубья закалены до оптимальной твердости.
  • Защита от коррозии — на полотно нанесено лаковое покрытие.
  • Надежность — рукоятка изготовлена из ударопрочного пластика и зафиксирована на полотне при помощи 3 винтов.
  • Комфорт во время работы — рукоятка обрезинена и надежно ложится в руку, что снижает нагрузку на кисть во время длительного пиления.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
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Отзывы


Ножовка по дереву "Зубец", 450 мм, 11 TPI, зуб 2D, калёный зуб, 2-х компонентная рукоятка Сибртех - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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