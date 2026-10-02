Блок барабана Fujifilm Apeos C3060 C2560 C2060 (K,C,M,Y) (73 400стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок барабана
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648034
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Характеристики
Бренд
Fujifilm
Тип товара
Блок барабана
Дополнительно
ресурс 73400 стр.
Особенности
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.6
Описание товара Блок барабана Fujifilm Apeos C3060 C2560 C2060 (K,C,M,Y) (73 400стр.)
Предназначен для использования в принтерах и МФУ. Надёжный производитель, зарекомендовавший себя за соотношение цены и качества
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Fujifilm
Тип товара
Блок барабана
Дополнительно
ресурс 73400 стр.
Особенности
многоцветный
Страна производитель
Китай
Предназначен для использования в принтерах и МФУ. Надёжный производитель, зарекомендовавший себя за соотношение цены и качества
Блок барабана Fujifilm Apeos C3060 C2560 C2060 (K,C,M,Y) (73 400стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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